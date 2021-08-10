'Cái kết' cho người phụ nữ không thèm đeo khẩu trang vì 'ngộp', gân cổ lý sự 'Dịch cái gì': 2 lần bị mất tiền phạt liệu có chừa?

Trước đó, vụ việc xảy ra vào chiều 9/8, tại giao lộ Nguyễn Thái Học – Trịnh Văn Cấn (quận 1, TP.HCM). Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngay khi dừng xe chị N., Đội CSGT-TT quận 1 đã thông báo các lỗi vi phạm đến chị N. gồm không đeo khẩu trang khi ra đường, đi xe không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên chị N. liên tục cãi lại. Khi CSGT hỏi đến giấy tờ xe như giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe thì chị này cho biết không mang theo. Đội CSGT-TT quận 1 đã gọi cho công an phường Cầu Ông Lãnh đến hỗ trợ. Trong quá trình làm việc chị N. nhất quyết không chịu ký vào biên bản vi phạm với các lỗi nêu trên. Vì vậy lực lượng chức năng đã phải quyết định lập biên bản tạm giữ xe máy theo quy định, có chữ ký của người chứng kiến.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 10/8, bà Nguyễn Võ Uyên Linh - chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (TP.HCM), Công an phường này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.N. (35 tuổi, tạm trú quận 4) về các hành vi: không đeo khẩu trang , không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy CMND/CCCD, giấy tờ xe, bằng lái xe. Công an phường đã tạm giữ phương tiện, lập biên bản và đề xuất UBND phường Cầu Ông Lãnh xử phạt các hành vi trên với tổng mức phạt là 2,6 triệu đồng.

Dù chở theo con nhỏ nhưng vẫn không thèm đeo khẩu trang, mũ bảo hiểm - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip chị N. chở theo con gái đi ra ngoài đường không khẩu trang, không mũ bảo hiểm còn ngoan cố đang khiến nhiều người bức xúc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Theo clip, thấy chị này không đội mũ bảo hiểm cũng không đeo khẩu trang, CSGT hỏi: "Nón bảo hiểm của chị đâu?" thì chị này cho rằng chạy xe không phải đội mũ bảo hiểm, lý do vì đi đường thành phố chứ không phải ngoại thành. Bên cạnh đó, người phụ nữ này một mực không chịu đeo khẩu trang vì: "Trước giờ làm gì có virus đâu, nếu có thì đã có từ lâu rồi mà nếu có thì đã có bệnh viện rồi. Em đeo em cảm thấy em ngợp, em đeo không có được, còn anh đeo anh cảm thấy không ngợp thì anh cứ đeo", người phụ nữ đáp trả đồng chí CSGT. Đến cuối clip, người này vẫn dửng dưng, nhất quyết không đeo khẩu trang, không xuất trình giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm.

Công an lập biên bản, xử phạt người phụ nữ vi phạm - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ này vi phạm quy định phòng chống dịch. Cũng theo Tuổi Trẻ, trước đó, chị N. cũng từng gây xôn xao mạng xã hội khi liên tục lớn tiếng tranh cãi với nhân viên một cửa hàng tiện lợi ở đường Tôn Đản, Quận 4 vì bị từ chối thanh toán tiền do không đeo khẩu trang. N. sau đó bị UBND phường 13 xử phạt 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, và 350.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng và không xuất trình giấy tờ tùy thân.