Được đón về từ vùng dịch bằng máy bay, một số người dân Hà Tĩnh tìm cách trốn cách ly, không chịu khai báo nhân thân

Xã hội 07/08/2021 20:51

Một số người dân Hà Tĩnh được đón từ vùng dịch ở TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê miễn phí bằng máy bay nhưng không hợp tác với lực lượng chức năng để đi cách ly tập trung.

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, ngày 6/8, Sở GTVT Hà Tĩnh có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo việc đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trong hai chuyến bay đầu tiên. Nội dung báo cáo nêu ra những bất cập tồn tại trong ý thức của một số công dân khi không chấp hành quy định phòng, chống dịch, làm khó lực lượng làm nhiệm vụ. “Quá trình xuống tàu bay, có hiện tượng một số công dân không chịu hợp tác lên xe để về khu cách ly y tế tập trung mà có ý chờ người nhà ra đón, gây mất nhiều thời gian cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ”, nội dung báo cáo ghi.

Không những thế, một số công dân khi về đến khu cách ly y tế tập trung thì đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ nhưng không chịu khai báo thông tin về nhân thân, nhằm để trốn khỏi khu cách ly y tế. "Với trường hợp trên, chúng tôi phải vận động tuyên truyền và những trường hợp không thực hiện theo đúng quy định về cách ly thì phải xử lý nghiêm", lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ trên Dân trí. 

Được đón về từ vùng dịch bằng máy bay, một số người dân Hà Tĩnh tìm cách trốn cách ly, không chịu khai báo nhân thân - Ảnh 1
Dù lực lượng chức năng đã bố trí xe tại sân bay Vinh để đón về Hà Tĩnh, nhưng nhiều người dân vẫn không hợp tác mà chờ người nhà ra đón - Ảnh: Dân trí

 Trước những tồn tại trên, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND tỉnh này có ý kiến chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan cần cung cấp danh sách công dân cho hãng máy bay trước một ngày (24h) theo đúng yêu cầu của hãng và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đón công dân tại sân bay Vinh. Đồng thời, phối hợp với Hội đồng hương Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam lập danh sách các công dân có nhu cầu cách ly tại nhà nghỉ, khách sạn trước khi lên máy bay để bố trí phương tiện vận chuyển hợp lý. Trường hợp nào không kịp lập danh sách thì vận chuyển toàn bộ về khu cách ly tập trung, sau đó xem xét giải quyết sau. Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cũng yêu cầu lực lượng liên quan có giải pháp tăng cường quản lý, công dân xuống tàu bay chỉ được sử dụng phương tiện xe buýt di chuyển về Hà Tĩnh.

Được đón về từ vùng dịch bằng máy bay, một số người dân Hà Tĩnh tìm cách trốn cách ly, không chịu khai báo nhân thân - Ảnh 2
Báo cáo của Sở GTVT Hà Tĩnh - Ảnh: Vietnamnet

 Trước đó, ngày 6/8, hơn 380 người dân Hà Tĩnh từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh tài trợ kinh phí đón về quê theo nguyện vọng. Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, những người về quê đa phần là người bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi; người khuyết tật; người lao động thất nghiệp, bị dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân, khám bệnh, giải quyết công việc bị mắc kẹt lại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Theo kế hoạch, hãng hàng không phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cùng Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TPHCM tổ chức 5 chuyến bay từ 6 - 8/8, đón khoảng gần 1.000 công dân là người Hà Tĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội tại TPHCM và tỉnh phía Nam. Công dân được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay và kinh phí 2 lần test trong quá trình cách ly tại Hà Tĩnh. Đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.

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