Thông tin 7 người đi chuyến xe ô tô từ Hà Nội về Ba Vì bị tài xế 'bỏ rơi' giữa đường khiến nhiều người bức xúc.

Tối 10/8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh 7 người dân đang ngồi bên vệ đường cùng nhiều đồ đạc kèm theo giữa trời mưa tầm tã. Theo nội dung chia sẻ, 7 người này thuê một xe ô tô từ cầu Đông Trù, Hà Nội lên cầu Trung Hà để về quê ở Sơn La với giá 700 nghìn đồng/người. Tổng số tiền phải thanh toán cho tài xế là 4,9 triệu đồng. Tuy nhiên, tài xế chỉ chở đến Bệnh viện Ba Vì thì bỏ số người này lại, sau đó họ phải tự đi bộ lên cầu Trung Hà. Thời điểm quay clip là tối nhưng 7 người này vẫn chưa được ăn. Bài đăng thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Internet Chia sẻ trên báo Pháp luật & Bạn đọc, anh Lò Văn Thiểu (SN 1988, trú bản Mường Chiến 2, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) - một trong số 7 người đi chuyến xe ô tô từ Hà Nội về Ba Vì cho biết, cách đây hơn 1 tháng 2 vợ chồng anh xuống Hà Nội làm phụ xây dựng ở địa bàn cầu Đông Trù. Tuy nhiên, mới xuống làm được thời gian ngắn thì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên vợ chồng anh cùng gồm 5 người thợ xây, phụ hồ tìm, bắt xe về quê. Đến chiều 10/8, nhóm đặt 1 xe ô tô loại 4 chỗ đón 2 người từ Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) sang cầu Đông Trù (huyện Đông Anh) đón tiếp 5 người khác để đi đến cầu Trung Hà (Ba Vì) bắt xe khách về Sơn La. Khi lên xe, tài xế bảo thu của anh Thiểu và 6 người khác số tiền là 850.000đ/người. Tuy nhiên, do tiền của cả 7 người không đủ nên mặc cả xuống còn 4.900.000đ/7 người. Trên xe, tài xế taxi bảo về đến Ba Vì có test nhanh Covid-19 nên nhóm của anh Thiểu nghĩ trong số tiền 700.000đ/người có cả tiền test Covid-19.

Hình ảnh nhóm người ngồi vạ vật bên đường khiến ai nấy xót xa - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cũng trao đổi với nguồn trên, tài xế phủ nhận và cho biết, hai bên chỉ thỏa thuận về cung đường và không có việc "bao" test Covid-19. "Trước khi nhận chở họ, tôi nói rõ ràng là hiện tại đi lại rất khó khăn, nhiều chốt nên tôi thu mỗi người 700 nghìn đồng và chở 7 người từ cầu Đông Trù lên trạm kiểm soát dịch ở cầu Trung Hà. Việc 7 người này qua được trạm hay không là do mọi người, tôi chỉ làm công tác vận chuyển, đến nơi là lấy tiền và được khách đồng ý. Sau đó, tôi mới lái xe đón khách ở cầu Đông Trù để đi về Phù Yên, Sơn La", anh lái xe nói. Đến khoảng 16h30, tài xế chở 7 người đến gần Bệnh viện Ba Vì, lúc này anh nói với khách nếu muốn test Covid-19 thì vào bệnh viện làm, sau đó sẽ lên trạm để xin sang bên kia bắt xe về quê. "Khi đang ở Bệnh viện tôi nói còn cách chốt kiểm dịch cầu Trung Hà khoảng 5-6km, khi nào test xong thì đi bộ lên chốt, tôi quay xe ra về. Tuy nhiên, vào bệnh viện thì được phản hồi là hết kit test Covid-19 và hẹn vào sáng mai quay lại.

Anh này nói thêm: "Đang trên đường về thì tôi nhận được cuộc gọi từ khách hàng nói ngày mai mới test Covid-19 được. Tôi nói với khách nếu về Hà Nội test Covid-19 thì tôi sẽ quay lại chở về nhưng khách hàng bảo không. Lúc đó, nếu khách hàng yêu cầu quay lại đón thì tôi sẽ quay lại ngay", lái xe nói. 7 người thợ xây, phụ hồ được hỗ trợ về quê - Ảnh: Internet Được biết, khi chứng kiến hình ảnh 7 người lao động thất thần ngồi gần chốt kiểm soát dịch trong đêm, nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ và đưa họ đi làm test nhanh Covid-19. Tất cả đều cho kết quả âm tính. Đồng thời, nhóm người này cũng được hỗ trợ để đưa về huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Pháp luật và Bạn đọc cũng thông tin, ngay trong đêm, tài xế ô tô chở 7 người khách trên đã liên hệ với một mạnh thường quân và chuyển gửi lại cho nhóm khách số tiền 4.000.000đ.

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