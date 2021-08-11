Khai báo gian dối, đôi nam nữ chạy xe máy về Nghệ An dương tính Covid-19: Thuê nhà nghỉ, tụ tập ăn uống nhưng... 'giấu'

Xã hội 11/08/2021 19:56

Đôi nam nữ đi từ Bình Dương về đến quê nhà, chạy đến huyện khác thuê nhà nghỉ, rồi đi ăn bún chả nhưng khai báo y tế không đầy đủ.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 11/8, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đang chỉ đạo Công an huyện Thanh Chương điều tra, lãm rõ vụ việc anh Đ.Đ.T. (29 tuổi) và P.T.T.H. (33 tuổi, trú huyện Thanh Chương) đã khai báo y tế về lịch trình không đầy đủ, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện anh T. và chị H. dương tính với SARS-CoV-2 và đang được chữa trị tại Nghệ An.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 1/8, anh T. quyết định chạy xe máy từ tỉnh Long An về quê nhà huyện Thanh Chương. Khi chạy về qua tỉnh Bình Dương thì anh T. gặp hai người bạn là H. và anh N.Đ.N. (33 tuổi cùng đồng hương quê Thanh Chương), đang ở trọ, làm thuê. Cả ba quyết định cùng chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An. Trên đường về, cả ba đã dừng xe máy vào nhiều điểm dừng, nghỉ, ăn uống nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể. Sau ba ngày đêm chạy xe máy, cả ba về đến quê nhà Nghệ An và được cách ly tập trung tại một trường tiểu học ở xã Cat Văn (huyện Thanh Chương).

Khai báo gian dối, đôi nam nữ chạy xe máy về Nghệ An dương tính Covid-19: Thuê nhà nghỉ, tụ tập ăn uống nhưng... 'giấu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, cả ba người đã không khai báo nội dung: Khi về tới quê Nghệ An (ngày 3/8), cả ba không về thẳng Trạm Y tế xã Cát Văn để khai báo y tế mà chạy lên thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) thuê phòng của Nhà nghỉ Tiến Thành để tắm rửa, nghỉ ngơi. Sau đó, anh T. và anh N. đi ăn uống tại quán bún chả Hoa Mai (trước cửa nhà nghỉ, thị trấn Đô Lương) và có gặp một số người.

Vừa qua, kết quả xét nghiệm trong quá trình cách ly, anh T. và chị H. dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương đã chỉ đạo ngành y tế và cơ quan chức năng khẩn trương truy vết, phun khử khuẩn tại nhà nghỉ Tiến Thành và khu vực bún chả Hoa Mai. Các trường hợp F1, F2 ở thị trấn Đô Lương đã được cách ly và test nhanh, xét nghiệm âm tính.

"Việc khai báo này rất thiếu trách nhiệm, tôi đã chỉ đạo công an huyện hoàn thiện hồ sơ và sẽ khởi tố vụ án nếu có ca nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến 2 trường hợp này" – ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết.

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