Tài xế xe cứu thương bỏ bệnh nhân Covid-19 giữa đường khiến cả xóm bị phong tỏa

Xã hội 12/08/2021 12:15

Tài xế bỏ bệnh nhân dọc đường thay vì chở đến trạm y tế địa phương như thỏa thuận. Người này sau đó có kết quả dương tính với Covid-19.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 11/8, Công an TP.Bảo Lộc đang phối hợp với chốt kiểm soát dịch bệnh số 1 tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ hành vi của tài xế Trần Lê Chí Hiếu (quê Bến Tre) để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, trưa 10/8, bệnh nhân N.H.T (SN 1956) từ Bệnh viện Ung Bướu TP.Hồ Chí Minh trở về Lâm Đồng bằng xe cứu thương do tài xế Trần Lê Chí Hiếu điều khiển. Lúc 12h20 trưa 10/8, xe cứu thương tới chốt kiểm soát, phòng chống dịch số 1 tại đèo Chuối (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) làm các thủ tục theo quy định và ký cam kết với chốt kiểm dịch sẽ đưa đón bệnh nhân T. về Trạm y tế xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc).

Tuy nhiên, vào lúc 13h chiều 10/8, khi chở bệnh nhân đến đầu đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thôn 5, xã Đại Lào) thì tài xế Hiếu dừng xe ngay đầu đèo, bỏ người bệnh dọc đường tự đi về nhà. Đến 15h cùng ngày, khi phát hiện sự việc, UBND xã Đại Lào và Trạm y tế xã đã nhanh chóng kiểm tra và làm các thủ tục chuyển bệnh nhân T. lên cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng theo quy định. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân T., bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tài xế xe cứu thương bỏ bệnh nhân Covid-19 giữa đường khiến cả xóm bị phong tỏa - Ảnh 1
Phong tỏa tạm thời xóm 2 - Ảnh: Người đưa tin

 Vì lộ trình di chuyển bất thường của tài xế và bệnh nhân, để đảm bảo an toàn chống dịch, TP.Bảo Lộc tiến hành khoanh vùng phong tỏa tạm thời 7 hộ dân, với 22 nhân khẩu thuộc xóm 2 (thôn 5, xã Đại Lào). Qua truy vết, lực lượng y tế đã xác định được 1 F1 và 4 F2, tất cả đều là người nhà bệnh nhân T.. Hiện tại, 1 F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và 4 F2 đang được cách ly y tế tại nhà. 

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