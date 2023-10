Báo Giáo dục thời đại dẫn tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào ngày 6/8, sau khi lúa cấy xong được khoảng 15 ngày, ông Nguyễn Văn Nhất (SN 1961, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đã sử dụng điện của bình ắc quy để diệt chuột trên 4 thửa ruộng của gia đình.

Trước đó, khoảng 19h ngày 21/4, tại xã Ngũ Phúc (huyện Kim Thành, Hải Dương) cũng xảy ra vụ chết người do sử dụng điện bẫy, diệt chuột. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị P. (trú tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc) khi đi phun thuốc sâu cho lúa tại thửa ruộng nhà mình, bà P. đã vướng phải dây điện giăng để bẫy diệt chuột của nhà ông Nguyễn Văn Nam (SN 1962, trú cùng thôn) và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo tới cơ quan chức năng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nhất cho biết không chỉ gia đình ông mà nhiều người dân trong thôn từ 3 năm trở lại đây vẫn sử dụng điện bình ắc quy để đánh bẫy, diệt chuột. Người đàn ông này cũng cho hay, mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng do chưa tìm được cách diệt chuột nào hiệu quả nên ông vẫn theo các hộ dân trong thôn áp dụng biện pháp này để bảo vệ lúa, hoa màu trong những năm vừa qua.

Công an khám nghiệm một vụ bẫy chuột chết người ở Hải Dương - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo thống kê của Công an tỉnh Hải Dương, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 7 vụ chết người do sử dụng điện bẫy diệt chuột. Trong đó, chỉ riêng từ ngày 19/7 đến ngày 6/8, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra 3 vụ, ngoài ra còn một số vụ việc tai nạn do điện khác liên quan đến sử dụng điện bẫy chuột bảo vệ hoa màu hoặc sử dụng điện để bơm tát nước trên đồng. Nạn nhân trong các vụ việc thường là người dân trong thôn, xóm, có mối quan hệ gần gũi với đối tượng như vợ, con cháu, hàng xóm…

Thông qua những sự việc đau lòng trên, Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân cần dừng ngay việc này và tìm các cách bảo bảo vệ hoa màu bằng các biện pháp an toàn khác.