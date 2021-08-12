Quảng Ninh: Sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 4 người đang ngủ lúc rạng sáng, 3 thi thể được tìm thấy

Xã hội 12/08/2021 10:28

Khoảng 4h sáng ngày 12/8, tại TP.Hạ Long đã xảy ra sự cố lở đất, vùi lấp 4 người.

Mới đây, theo thông tin từ báo Giao thông, do mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở đất vùi lấp 4 công nhân đang ngủ trong khu lán tạm thuộc tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng ngày 12/8, người dân tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đã phát hiện xảy ra sự cố sạt lở đất đá vào nhà dân đã điện cầu cứu cơ quan chức năng. 

Quảng Ninh: Sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 4 người đang ngủ lúc rạng sáng, 3 thi thể được tìm thấy - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long sáng 12/8 - Ảnh: Internet

 Ngay sau khi nhận tin báo, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân. Các lực lượng chức năng, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn TP.Hạ Long đã nhanh chóng triển khai lực lượng để xử lý sự cố, tìm kiếm người bị nạn.

Sau hơn 2h nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7h30', một thi thể đã được đưa lên khỏi mặt đất. Đến khoảng 8h20, nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy. Đến gần 9h sáng nay, thi thể nạn nhân thứ hai và thứ ba đã được tìm thấy.

Quảng Ninh: Sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 4 người đang ngủ lúc rạng sáng, 3 thi thể được tìm thấy - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp - Ảnh: Internet

 Cũng theo nguồn tin trên, những người bị vùi lấp trong vụ sạt lở là công nhân xây dựng, sinh sống tạm thời trong lán dựng tạm ngay bên dưới chân kè. Khi sạt lở, một số người đang ngủ nên không kịp chạy thoát.

Theo báo Đất Việt, Tri thức & Cuộc sống, bước đầu TP.Hạ Long hỗ trợ mỗi người chết 10 triệu đồng, phường Bãi Cháy hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các nạn nhân. Đối với 3 hộ dân phía trên bờ kè, thành phố cũng đã di dời kịp thời để đảm bảo an toàn.

Quảng Ninh: Sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 4 người đang ngủ lúc rạng sáng, 3 thi thể được tìm thấy - Ảnh 3
Đến 9h ngày 12/8, 4 nạn nhân đã được cứu hộ, đưa ra khỏi đống đất đá, trong đó chỉ có 1 người sống sót - Ảnh: Internet

 Hiện cơ quan chức năng TP.Hạ Long đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở, xác minh danh tính những người tử vong để bàn giao cho gia đình làm hậu sự.

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