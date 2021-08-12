Cháu bé hơn 1 tuổi được phát hiện tử vong trong xô nước ở nhà vệ sinh của điểm giữ trẻ không phép.

Dẫn tin từ báo Bảo vệ Pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé 19 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ không phép.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 10/8/2021, bà Phạm Thị Phượng, SN 1973, trú tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng (là chủ của điểm giữ trẻ không phép) đưa cháu Tr.Q.C, sinh ngày 29/1/2020 vào nhà vệ sinh rồi bỏ cháu ở lại một mình.

Khoảng 20 phút sau, bà Phương quay lại thì phát hiện cháu C đã tử vong do bị ngạt nước trong tư thế chúi đầu vào thùng đựng nước. Đáng nói, cũng theo nguồn tin trên, chỉ còn khoảng 30 phút nữa sẽ đến giờ cháu bé được đón về nhà.

"Cháu bé được phát hiện tử vong trong xô nước ở trong nhà vệ sinh của điểm giữ trẻ", báo Người lao động dẫn lời một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

Được biết, bà Phượng nhận “giúp” trông trẻ với giá từ 30 ngàn đồng đến 40 ngàn đồng/ngày/cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Được biết, điểm giữ trẻ này không được cơ quan chức năng cấp phép

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