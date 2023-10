Đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, nạn nhân bất ngờ bị 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột quần áo trên người.

Ngày 11/8, thông tin trên báo Công an nhân dân, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị L. (SN 1979), trú khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh bị 5 người khác tổ chức đánh đập, lột quần áo, quay clip tung lên mạng xã hội để làm nhục.

Trước đó, vào chiều tối 10/7, bà L. ngồi trên xe máy của mình và có nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh (SN 1978), trú xã Gio Sơn, huyện Gio Linh cũng đang ngồi trên xe máy của ông Linh tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Cùng thời điểm này, bà L. bất ngờ bị 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L. rồi quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội.

Hình ảnh chị L. bị làm nhục lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Quảng Trị

Theo thông tin trên báo Quảng Trị online, bà L. bị 2 người phụ nữ trực tiếp khống chế rồi lột hết áo quần và đánh đập. Một người phụ nữ còn lại sử dụng điện thoại quay clip. Hai người đàn ông cản trở những người dân có ý định can ngăn vụ việc. Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ.

Việc bị đánh đập, lột áo quần và quay clip phát tán lên mạng xã hội khiến bà L. bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần vì các đối tượng đã có hành vi xâm phạm đến thể chất, tinh thần của bà. Sau đó, bà L. đã gửi đơn đề nghị Công an huyện Gio Linh vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng dẫn tin từ báo Công an nhân dân, các đối tượng được xác định là Bùi Thị Trang, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Quỳnh Nhi cùng trú xã Gio Sơn và hai người đàn ông đi cùng với 3 người phụ nữ này hiện đang được xác minh danh tính và chỗ ở để tiếp tục làm rõ vụ việc, xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-kinh-hoang-nguoi-phu-nu-bi-nhom-3-nu-2-nam-danh-tui-bui-lot-ao-quan-roi-quay-clip-tung-len-mang-de-lam-nhuc-417430.html