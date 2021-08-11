Theo người đại diện chùa Hòa Lạc Kobe tại Nhật Bản, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, sở cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi hài của thanh niên người Việt cho nhà chùa để lo hậu sự.
- NÓNG: Lời khai đầu tiên của nghi phạm giết hại nam thanh niên người Việt, rùng mình ánh mắt 'sắc lẹm' của kẻ ác bị bắt giữ
- Sự thật clip 'dùng bạt quấn người đưa lên xe đặc chủng' ở TP.HCM: Cô gái gặp nạn không mặc quần áo, có biểu hiện tâm thần
Sự việc nam thanh niên người Việt tử vong ở Nhật đến nay vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, xót xa. Theo VOV, nạn nhân là em T.T.A., sinh ngày 15/09/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20, ngày 2/8, tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Osaka city, Chuo district, Shinsaibashisuji 2-4); nạn nhân bị đánh đập và đạp xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.
Mới đây nhất, trên Facebook cá nhân của thầy Thích Đức Trí, chùa Hòa Lạc Kobe, Nhật Bản đã thông tin về tang lễ của nam sinh người Việt tử vong và dự kiến ngày đưa tro cốt về Việt Nam: "Sau khi nhận được ủy quyền của gia đình về việc tổ chức tang lễ cho em T.T.A. Nạn nhân bị sát hại tại Osaka Nhật Bản. Nhà chùa đã phối hợp cùng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka, liên lạc, làm việc cùng Sở cảnh sát Minami - Osaka để làm việc về vấn đề bàn giao thi hài của người bị nạn cho nhà chùa. Sau khi hoàn tất các thủ thục khám nghiệm, sở cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi hài của em T.T.A cho nhà chùa để giải quyết vấn đề hậu sự. Sau khi bàn bạc với gia đình, nhà chùa sẽ đại diện để tiến hành tang sự với hình thức như sau:
1. Đón thi thể của em T.T.A vào 11h00 ngày 10/08/2021
2. LỄ CẦU SIÊU
19h30-20h30 ngày 11/08/2021 Tại Nhà Tang Lễ Minami Osaka
3. LỄ TANG
11h00-12h00 ngày 12/08/2021 Tại Nhà Tang Lễ Minami Osaka
4. LỄ HỎA TÁNG
13h00 ngày 12/08/2021 Tại Đài Hỏa Táng
Sau khi hỏa táng tro cốt em sẽ được mang về an trí tại chùa Hòa Lạc Kobe và dự kiến đưa về Việt Nam trên chuyến bay ngày 15/08/2021 từ Narita về Nha Trang".
Thầy Thích Đức Trí cho biết, đồng hương, Phật tử ở Nhật Bản có thể đến viếng trong khoảng thời gian làm lễ nói trên hoặc từ 11h-22h ngày 11/8 tại nhà tang lễ hoặc trong thời gian em được an trí tại chùa.
Trước đó, hôm 5/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đưa tin, hung thủ 26 tuổi, tên C.C.B. Alberto, quốc tịch Cộng hòa Dominica, không nghề nghiệp, không nơi cư trú cố định. Cảnh sát cho biết hung thủ đã đánh đập, đạp nạn nhân xuống sông Dotonbori (khu Namba, Osaka, Nhật Bản) khiến nạn nhân tử vong tối 2/8. Hung thủ đã có mặt cùng với nạn nhân, cùng uống rượu ở gần hiện trường ngay trước khi vụ việc xảy ra. Hiện cảnh sát tiếp tục hỏi cung, thu thập thêm chứng cứ để tiến hành các thủ tục tố tụng.