CHÍNH THỨC: Thông tin tang lễ tại Nhật Bản của nam sinh người Việt bị sát hại, dự kiến đưa tro cốt về quê nhà ngày 15/8

Xã hội 11/08/2021 10:43

Theo người đại diện chùa Hòa Lạc Kobe tại Nhật Bản, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, sở cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi hài của thanh niên người Việt cho nhà chùa để lo hậu sự.

Sự việc nam thanh niên người Việt tử vong ở Nhật đến nay vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, xót xa. Theo VOV, nạn nhân là em T.T.A., sinh ngày 15/09/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20, ngày 2/8, tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Osaka city, Chuo district, Shinsaibashisuji 2-4); nạn nhân bị đánh đập và đạp xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

CHÍNH THỨC: Thông tin tang lễ tại Nhật Bản của nam sinh người Việt bị sát hại, dự kiến đưa tro cốt về quê nhà ngày 15/8 - Ảnh 1
Hình ảnh nam thanh niên người Việt bị đánh đập, đẩy xuống sông được ghi lại - Ảnh: Internet

 Mới đây nhất, trên Facebook cá nhân của thầy Thích Đức Trí, chùa Hòa Lạc Kobe, Nhật Bản đã thông tin về tang lễ của nam sinh người Việt tử vong và dự kiến ngày đưa tro cốt về Việt Nam: "Sau khi nhận được ủy quyền của gia đình về việc tổ chức tang lễ cho em T.T.A. Nạn nhân bị sát hại tại Osaka Nhật Bản. Nhà chùa đã phối hợp cùng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka, liên lạc, làm việc cùng Sở cảnh sát Minami - Osaka để làm việc về vấn đề bàn giao thi hài của người bị nạn cho nhà chùa. Sau khi hoàn tất các thủ thục khám nghiệm, sở cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi hài của em T.T.A cho nhà chùa để giải quyết vấn đề hậu sự. Sau khi bàn bạc với gia đình, nhà chùa sẽ đại diện để tiến hành tang sự với hình thức như sau:

1. Đón thi thể của em T.T.A vào 11h00 ngày 10/08/2021

2. LỄ CẦU SIÊU

19h30-20h30 ngày 11/08/2021 Tại Nhà Tang Lễ Minami Osaka

3. LỄ TANG

11h00-12h00 ngày 12/08/2021 Tại Nhà Tang Lễ Minami Osaka

4. LỄ HỎA TÁNG

13h00 ngày 12/08/2021 Tại Đài Hỏa Táng

Sau khi hỏa táng tro cốt em sẽ được mang về an trí tại chùa Hòa Lạc Kobe và dự kiến đưa về Việt Nam trên chuyến bay ngày 15/08/2021 từ Narita về Nha Trang".

CHÍNH THỨC: Thông tin tang lễ tại Nhật Bản của nam sinh người Việt bị sát hại, dự kiến đưa tro cốt về quê nhà ngày 15/8 - Ảnh 2
Sở cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi hài của em T.T.A cho nhà chùa lo hậu sự - Ảnh: Internet

 Thầy Thích Đức Trí cho biết, đồng hương, Phật tử ở Nhật Bản có thể đến viếng trong khoảng thời gian làm lễ nói trên hoặc từ 11h-22h ngày 11/8 tại nhà tang lễ hoặc trong thời gian em được an trí tại chùa.

Trước đó, hôm 5/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đưa tin, hung thủ 26 tuổi, tên C.C.B. Alberto, quốc tịch Cộng hòa Dominica, không nghề nghiệp, không nơi cư trú cố định. Cảnh sát cho biết hung thủ đã đánh đập, đạp nạn nhân xuống sông Dotonbori (khu Namba, Osaka, Nhật Bản) khiến nạn nhân tử vong tối 2/8. Hung thủ đã có mặt cùng với nạn nhân, cùng uống rượu ở gần hiện trường ngay trước khi vụ việc xảy ra. Hiện cảnh sát tiếp tục hỏi cung, thu thập thêm chứng cứ để tiến hành các thủ tục tố tụng.

CHÍNH THỨC: Thông tin tang lễ tại Nhật Bản của nam sinh người Việt bị sát hại, dự kiến đưa tro cốt về quê nhà ngày 15/8 - Ảnh 3
Chân dung gã nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Internet
Công bố danh tính nghi phạm hại nam sinh Việt qua đời thương tâm ở Nhật Bản: Mới 26 tuổi, đang thất nghiệp

Công bố danh tính nghi phạm hại nam sinh Việt qua đời thương tâm ở Nhật Bản: Mới 26 tuổi, đang thất nghiệp

Cảnh sát Nhật Bản vừa chính thức công bố danh tính nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án nam sinh Việt Nam bị đánh, hất xuông sông.

Xem thêm
Từ khóa:   clip nam thanh niên bị đánh và dìm chết ở Nhật Bản nam thanh niên bị dìm xuống sông nam thanh niên Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 13 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 42 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 5 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 7 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1