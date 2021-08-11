Sự việc nam thanh niên người Việt tử vong ở Nhật đến nay vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, xót xa. Theo VOV, nạn nhân là em T.T.A., sinh ngày 15/09/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20, ngày 2/8, tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Osaka city, Chuo district, Shinsaibashisuji 2-4); nạn nhân bị đánh đập và đạp xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Hình ảnh nam thanh niên người Việt bị đánh đập, đẩy xuống sông được ghi lại - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên Facebook cá nhân của thầy Thích Đức Trí, chùa Hòa Lạc Kobe, Nhật Bản đã thông tin về tang lễ của nam sinh người Việt tử vong và dự kiến ngày đưa tro cốt về Việt Nam: "Sau khi nhận được ủy quyền của gia đình về việc tổ chức tang lễ cho em T.T.A. Nạn nhân bị sát hại tại Osaka Nhật Bản. Nhà chùa đã phối hợp cùng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka, liên lạc, làm việc cùng Sở cảnh sát Minami - Osaka để làm việc về vấn đề bàn giao thi hài của người bị nạn cho nhà chùa. Sau khi hoàn tất các thủ thục khám nghiệm, sở cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi hài của em T.T.A cho nhà chùa để giải quyết vấn đề hậu sự. Sau khi bàn bạc với gia đình, nhà chùa sẽ đại diện để tiến hành tang sự với hình thức như sau: