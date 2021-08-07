4 ngày sau khi bị bắt giữ, nghi phạm vụ sát hại thanh niên người Việt đã có lời khai đầu tiên với cảnh sát. Đồng thời, những hình ảnh ghi lại cảnh gã này bị bắt giữ cũng khiến dư luận phẫn nộ.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc nam thanh niên người Việt bị giết hại dã man ở khu vực sông Dotonbori thuộc Minami, Osaka vào tối ngày 2/8. Nghi phạm giết hại nam thanh niên người Việt đã được tìm thấy vào ngày 3/8 khi hắn đang ở tại một căn hộ ở Nishinari-ku. Phía cảnh sát Osaka mới đây cho biết nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi, quốc tịch Dominica) đã khai rằng: "Tôi không có ý định giết anh ta". Đồng thời, người này liên tục phủ nhận các cáo buộc, thậm chí còn không đồng ý trả lời phỏng vấn cho đến khi có luật sư. Dù vậy, việc các bằng chứng rõ ràng được công bố đã khiến hắn phải thừa nhận một phần hành vi của mình. Nhưng điều gây phẫn nộ là dù hành vi rõ ràng được quay trong các clip nhưng Cruz Cabrera Brian Alberto vẫn một mực khẳng định mình không có ý định giết người.

Hình ảnh gã nghi phạm khi bị bắt giữ - Ảnh: Cắt từ clip Đồng thời, hắn khai rằng bản than mới gặp nạn nhân lần đầu vào ngày xảy ra vụ việc và không phải đồng nghiệp hay người quen từ trước như các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó. Sau khi gặp gỡ, đang trong lúc cả hai uống rượu thì xảy ra cự cãi nên dẫn đến vụ việc.

Truyền thông Nhật cũng thông tin cho biết nạn nhân và nghi phạm đã uống rượu cùng nhiều người bạn nước ngoài khác nhưng có vẻ như những người còn lại không liên quan đến cái chết của nạn nhân. Cảnh sát cho hay họ đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu khúc mắc thực sự giữa nạn nhân và nghi phạm, dẫn tới vụ hành hung và giết người tàn bạo. Nam thanh niên người Việt uống rượu vui vẻ với hung thủ trước khi bị sát hại - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh đó, đài truyền hình MBS ở Osaka, Nhật Bản, đã đăng tải một đoạn video quay cảnh nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto đang ngồi trên xe ô tô cùng lực lượng chức năng. Hắn ta đeo khẩu trang và mặc áo phông màu trắng. Khoảnh khắc nghi phạm bị bắt giữ tuy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận Nhật Bản. Nhiều người đã bình luận ngay phía dưới bài đăng, thậm chí kêu gọi án tử hình cho nghi phạm này. Trước đó, vào tối 2/8, một nhóm nam thanh niên, trong đó có Alberto và nạn nhân là T.T.A (SN 1999, quốc tịch Việt Nam), đã uống rượu, nhảy nhót bên bờ sông Dotonbori. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi dẫn tới ẩu đả, nạn nhân bị đánh đập dã man trước khi dìm xuống sông tử vong. Khi nạn nhân chới với giữa dòng sông, nghi phạm còn ném chai thủy tinh vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc được vớt lên bờ, T.T.A đã tử vong, nguyên nhân tử vong là đuối nước. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra. Cảnh sát Nhật Bản phong tỏa hiện trường - Ảnh: Internet

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