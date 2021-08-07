Nam diễn viên đâm bạn gái hơn 20 nhát dao khóc thét trong phòng hỏi cung, cầu xin mẹ nạn nhân tha thứ

Hậu trường 07/08/2021 17:35

Sự việc nam diễn viên sát hại bạn gái với hơn 20 nhát dao khiến dư luận trong nước và thế giới không khỏi bàng hoàng.

Hôm 6/8, làng giải trí Thái Lan chấn động trước tin diễn viên trẻ Toytoy (tên thật là Thanaphat Chanakunphisan) sát hại bạn gái tại nhà riêng. Sao nam 21 tuổi đã bị bắt và hiện đang tiếp nhận điều tra từ cảnh sát.

Nam diễn viên đâm bạn gái hơn 20 nhát dao khóc thét trong phòng hỏi cung, cầu xin mẹ nạn nhân tha thứ - Ảnh 1
Toytoy bị bắt sau khi sát hại bạn gái. Ảnh: Komchadluek

 Trưa 7/8, Zing dẫn tin từ tờ Sanook cho biết, sở cảnh sát Khan Na Yao đã tiến hành thẩm vấn Toytoy. Các điều tra viên đưa Toytoy ra khỏi phòng giam để thẩm vấn trước khi chuyển nam diễn viên đến tòa án Minburi. Trong cuộc thẩm vấn, Toytoy căng thẳng và liên tục khóc thét. Đến khi những người thân trong phòng hỏi cung an ủi, Toytoy mới bình tĩnh trở lại. Toytoy gửi lời xin lỗi Pim và mẹ của nạn nhân. Anh mong muốn gặp mặt trực tiếp để cầu xin sự tha thứ.

Nam diễn viên đâm bạn gái hơn 20 nhát dao khóc thét trong phòng hỏi cung, cầu xin mẹ nạn nhân tha thứ - Ảnh 2
Trong cuộc thẩm vấn, Toytoy liên tục khóc thét. Ảnh: Komchadluek

 Trung tá Weera Ngamlert, phó giám đốc điều tra cho biết ban đầu Toytoy phủ nhận mọi cáo buộc và kiên quyết chỉ khai trước tòa. Theo tờ Sanook, điều tra viên phản đối cho Toytoy tại ngoại. Trong khi đó, luật sư James - cố vấn pháp lý cho Yama Entertainment và Toytoy - đã chuẩn bị 400.000 baht để xin tại ngoại cho nam diễn viên. Luật sư đang chờ đợi quyết định của tòa án.

Đồng thời, anh trai của Toytoy chia sẻ anh và nghi phạm không gặp nhau thường xuyên. Họ không sống trong cùng nhà và nghề nghiệp khác nhau. Trong quá khứ, Toytoy có tính cách vui vẻ và chưa bao giờ đánh nhau với người khác. “Tôi bị sốc bởi những gì đã xảy ra. Tôi không ngờ Toytoy lại gây ra sự việc như vậy. Qua trò chuyện, em ấy rất căng thẳng và cảm thấy tội lỗi. Em ấy nói đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng”, anh trai của Toytoy tiết lộ.

Nam diễn viên đâm bạn gái hơn 20 nhát dao khóc thét trong phòng hỏi cung, cầu xin mẹ nạn nhân tha thứ - Ảnh 3
Nam diễn viên 21 tuổi sở hữu gương mặt ưa nhìn - Ảnh: Internet

 Trước đó, vào sáng 6/8, sở cảnh sát Kannayao, Bangkok nhận được tin báo rằng có một vụ án mạng tại một ngôi nhà hai tầng. Nạn nhân là nữ, 25 tuổi đã chết với 20 nhát dao trên người. Nghi phạm được cảnh sát tìm thấy đầu tiên là bạn trai của nạn nhân - nam diễn viên Thanaphat Chanakunphisan

Dẫn tin từ VTV, sau khi bị cảnh sát bắt, Thanaphat Chanakunphisan khai rằng vì buổi tối hai người có uống bia. Tới khoảng 22h, cả hai quay về phòng và xảy ra tranh cãi vì vấn đề công việc. Bạn gái yêu cầu anh ta rời đi nhưng vẫn tiếp tục tranh cãi không ngừng. Sau đó, cô gái tới phòng bếp tìm dao khiến Thanaphat Chanakunphisan phải giật con dao lại. Trong lúc tranh chấp, Thanaphat Chanakunphisan đã vô tình đâm nhiều nhát dao vào ngực khiến bạn gái tử vong.

Nam diễn viên đâm bạn gái hơn 20 nhát dao khóc thét trong phòng hỏi cung, cầu xin mẹ nạn nhân tha thứ - Ảnh 4
Nạn nhân tử vong với hơn 20 nhát dao - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng lời khai của Thanaphat Chanakunphisan không đáng tin, vụ án vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tìm ra nạn nhân bị trầm cảm nặng. Cô gái từng ly hôn và nhiều lần chia sẻ cảm xúc tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Hồi tháng 2, nạn nhân đã lái một chiếc ô tô hạng sang tông vào xe của đội cứu hộ đang làm nhiệm vụ, khiến bản thân và nhân viên cứu hộ bị thương.

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