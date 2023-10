Hé lộ thông tin mới vụ bộ xương người trên mái nhà ở TP.HCM: Cụ bà thiếu nợ rất nhiều người

Sự việc cụ bà mất tích hơn 1 năm được phát hiện tử vong trên mái nhà khiến nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt.

Thông tin mới nhất trên báo Người lao động ngày 10-8, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM và các cơ quan chức năng làm rõ vụ phát hiện bộ xương người trên mái nhà tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Theo cơ quan công an, dựa trên những đặc điểm như bộ đồ bà ba nạn nhân mặc, bộ răng sứ giả và chân chống nạng, người nhà nghi vấn bộ xương là bà L.T.S. (SN 1961, vợ sau của ông Phạm Văn Út, SN 1948). Đáng chú ý, lời khai của một số người liên quan thể hiện bà S. thiếu nợ rất nhiều người.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, tối 7-8, anh Nguyễn Thành Huy (SN 1997, người được nhờ sửa mái nhà) đã đến Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) trình báo về việc phát hiện bộ xương người trên mái nhà. Sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng lấy lời khai những người liên quan và khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo nguồn tin trên, trước đó, vào chiều 7/8, ông Phạm Văn Út nhờ anh Huy lên sửa mái nhà do trời mưa bị dột. Khi anh Huy leo lên mái tôn thì bủn rủn phát hiện một xác người chết còn bộ xương khô. Hiện trường có chai nhựa không nhãn mác, nghi là thuốc trừ sâu và cơ quan chức năng đã niêm phong, đưa đi giám định. Được biết, bà S. đã mất tích hơn 1 năm qua. Điều khiến nhiều người trong gia đình thắc mắc và ngạc nhiên là không biết vì sao bà leo được lên mái nhà cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thong-tin-moi-vu-bo-xuong-nguoi-tren-mai-nha-o-tphcm-cu-ba-thieu-no-rat-nhieu-nguoi-417051.html