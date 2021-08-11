Camera 'bắt tại trận' người mẹ chở 2 bé gái trộm thùng sữa trong 5s khiến người mất cắp cạn lời: 'Sữa mua cho con, giờ còn cái nịt''

Đời sống 11/08/2021 15:45

Một người mẹ chở theo 2 đứa bé đến trước cửa hàng thuốc, sau đó tiện tay 'cuỗm' luôn thùng sữa trên chiếc xe đậu bên cạnh.

Dẫn tin từ báo Thời đại, mới đây, tài khoản facebook Phan Văn M. có đăng tải lên mạng một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chở theo 2 con gái đi trộm đồ của khách treo trên xe máy khiến không ít người bức xúc. Sự việc được chủ nhân đoạn clip trên đăng tải với nội dung: "Dịch khó khăn nhưng cũng cố mua cho con thùng sữa, ai ngờ vô mua thuốc tây quay ra thì còn lại cái nịt".

Camera 'bắt tại trận' người mẹ chở 2 bé gái trộm thùng sữa trong 5s khiến người mất cắp cạn lời: 'Sữa mua cho con, giờ còn cái nịt'' - Ảnh 1
Người mẹ chở 2 con nhỏ vào cửa hàng thuốc - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ chở theo 2 bé gái dừng trước một cửa hàng thuốc khi chủ nhân chiếc xe đang dựng trên vỉa hè. Lợi dụng lúc vắng vẻ, người mẹ phi lên hẳn vỉa hè nhoài người lấy thùng sữa trên xe. Sau đó, nhanh chóng lùi xe rồi tẩu thoát.

Camera 'bắt tại trận' người mẹ chở 2 bé gái trộm thùng sữa trong 5s khiến người mất cắp cạn lời: 'Sữa mua cho con, giờ còn cái nịt'' - Ảnh 2
Sau khi ngó nghiêng không thấy ai, người phụ nữ nhanh tay bê thùng sữa của chiếc xe bên cạnh để lên xe máy - Ảnh: Cắt từ clip
Camera 'bắt tại trận' người mẹ chở 2 bé gái trộm thùng sữa trong 5s khiến người mất cắp cạn lời: 'Sữa mua cho con, giờ còn cái nịt'' - Ảnh 3
Sau đó, nhanh chóng "tốc biến" - Ảnh: Cắt từ clip

 Một câu chuyện khiến cho người chứng kiến (qua chiếc camera ghi lại) cảm thấy quá buồn và thất vọng. Bởi những vụ trộm cắp vặt vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng trường hợp này là hình ảnh một người mẹ ăn cắp vặt trước mặt 2 đứa con nhỏ, thử hỏi còn gì đáng buồn hơn? Dẫu biết rằng thời điểm dịch bệnh, đến 1 lon gạo, 1 hộp sữa cũng quý, nhưng không ai có thể chấp nhận được hành vi "trộm vặt". Bởi có thể người lấy cắp đồ đói khổ, nhưng biết đâu người bị mất cắp cũng khó khăn tương tự như vậy? 

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp đáng buồn. Trước đó, cư dân mạng cũng không khỏi phẫn nộ hình ảnh một người mẹ chở xúi con nhỏ lấy trộm tiền của người phụ nữ bán cà phê. Theo báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, vụ việc xảy ra khoảng 19h50 tối 23/9 tại điểm bán tạp hoá vỉa hè của bà Trần Thị Tuyết M (SN 1962) ở đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3. Một người phụ nữ đi xe máy BKS: 59K2 – 106… chở theo con khoảng 6 – 7 tuổi đến điểm bán của bà M rồi dừng lại mua ly cà phê sữa. Trong lúc bà M đang pha ly cà phê cho người mẹ, thì cậu bé con được lệnh của người mẹ từ trên xe máy bước xuống, lấy túi tiền (700.000 đồng tiền mặt và 1,6 triệu đồng thẻ cào điện thoại) của người bán hàng treo bên ghế. Rồi 2 mẹ con phóng vụt đi.

Camera 'bắt tại trận' người mẹ chở 2 bé gái trộm thùng sữa trong 5s khiến người mất cắp cạn lời: 'Sữa mua cho con, giờ còn cái nịt'' - Ảnh 4
Người phụ nữ đèo đứa trẻ trên chiếc xe máy đi ăn trộm tiền - Ảnh cắt từ clip

 Trông người phụ nữ đó không có vẻ túng thiếu, chị ta đi một chiếc xe máy mới cứng, đứa bé cũng mặc quần áo diện, không phải là con nhà nghèo. Nhưng một người lớn chở theo đứa bé mới 6-7 tuổi đầu và xúi giục đứa trẻ đi ăn trộm túi tiền khiến dư luận lắc đầu ngán ngẩm. Bởi họ sẽ dạy con thế nào khi bản thân đã không có ý thức như vậy? 

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