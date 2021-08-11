Hình ảnh hút triệu view hôm nay: Người đàn ông nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận bao gạo từ thiện, nhìn xuống đôi dép sờn cũ ai cũng xót xa

Đời sống 11/08/2021 12:28

Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người đàn ông nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi nhận được bao gạo từ thiện khiến cư dân mạng vừa xúc động lại vừa xót xa.

Trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh thì càng trân quý tấm lòng của các mạnh thường quân hỗ trợ. Đối với nhiều bà con, họ rất nâng niu các món quà cứu trợ ấy bởi đây là công sức, tấm lòng mà nhiều người dành cho mình. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận được phần quà hỗ trợ được chia sẻ lên mạng xã hội đã chạm đến trái tim nhiều người.

Hình ảnh hút triệu view hôm nay: Người đàn ông nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận bao gạo từ thiện, nhìn xuống đôi dép sờn cũ ai cũng xót xa - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông vừa bê gạo, vừa tung tăng nhảy "đốn tim" hàng triệu người - Ảnh: Internet

 Trong đoạn clip dài hơn 30 giây, người đàn ông đi đôi dép lê đã cũ kĩ sau khi nhận được phần quà từ thiện đã đứng nghiêm trang bên vệ đường như gửi lời cảm ơn đến những mạnh thường quân. Và chỉ sau đó 1 vài giây thôi, người đàn ông ấy đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, hết như 1 đứa trẻ vừa được tặng quà. Có lẽ với người đàn ông ấy, niềm vui của hiện tại chính là có thêm một nguồn lương thực để có thể cầm cự qua cơn khó khăn.

Hình ảnh hút triệu view hôm nay: Người đàn ông nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận bao gạo từ thiện, nhìn xuống đôi dép sờn cũ ai cũng xót xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Niềm vui nhỏ nhoi giữa mùa dịch của người đàn ông dường như vẫn chưa kết thúc. Khi chất đồ lên xe để đi về, người đàn ông ấy lại tiếp tục nhảy lên vui sướng, vừa hân hoan cất bao gạo cẩn thận vào cốp xe vừa dựng thùng mì ngay ngắn rồi rời đi. Dù chỉ là một bao gạo, thùng mỳ tôm, nhưng đối với những người đang khó khăn, thất nghiệp ngoài kia từng ấy cũng đủ rồi.

Hình ảnh hút triệu view hôm nay: Người đàn ông nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận bao gạo từ thiện, nhìn xuống đôi dép sờn cũ ai cũng xót xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, xót xa. Dịch bệnh khiến cuộc sống của những con người nơi thành thị tấp nập càng khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng dù khó khăn đến mấy họ vẫn cố gắng bám trụ để vượt qua. 

Trước đó, hình ảnh một người đàn ông ngồi nhặt lại những hạt gạo bị rơi vãi khi nhận hàng cứu trợ đã thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng. Theo bài đăng chia sẻ, trong buổi phát đồ ăn từ thiện có một người đàn ông đã đứng xếp hàng rất lâu được phát 3kg gạo. Thế nhưng chẳng may khi vừa quay đi thì chiếc túi nilon bị rách khiến gạo rơi vương vãi khắp mặt đất. Anh lập tức ngồi thụp xuống cố gắng nhặt từng hạt nhiều nhất có thể vào lại trong túi.

Hình ảnh hút triệu view hôm nay: Người đàn ông nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận bao gạo từ thiện, nhìn xuống đôi dép sờn cũ ai cũng xót xa - Ảnh 4
Người đàn ông vội vã nhặt từng hạt gạo rơi - Ảnh: Internet

 Ở thời điểm hiện tại, dù chỉ là một vốc gạo thôi nhưng cũng vô cùng quý giá, bởi nó có thể là một chút cơm thêm cho cả gia đình những người dân đang gặp khốn khó vì mất kế sinh nhai. 

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