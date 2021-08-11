Bị xử phạt, 'chị gái đeo khẩu trang bị ngộp' lại dắt con nhỏ lên tận chốt kiểm soát dịch đòi xe máy, 5 lần 7 lượt cãi lì: 'Tôi không sai'

Dù bị dư luận lên án nhưng người phụ nữ nhiều lần không đeo khẩu trang trong thời điểm dịch bệnh vẫn ngoan cố cho rằng mình không sai.

Những ngày gần đây, dư luận tỏ ra "nóng mặt" với loạt clip ghi lại những hành động gây rối trật tự, không đeo khẩu trang và cự cãi với công an trong thời điểm giãn các xã hội của người phụ nữ tên N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) chở theo con nhỏ ra đường, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Được biết, chị N. bị phạt gần 5 triệu đồng trong vòng 3 tháng vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Những tưởng sau khi phải nộp phạt số tiền này, chị N. sẽ rút kinh nghiệm, ở yên trong nhà. Nhưng ngược lại, ngày 10/8, cư dân mạng lại được phen xôn xao khi chị ta bất ngờ xuất hiện trở lại, đưa theo con gái lên thẳng chốt kiểm soát "đòi" lại xe máy. Tuy nhiên, lần này dân tình có thể thở phào vì chị đã đeo khẩu trang.

Người phụ nữ tiếp tục lên thẳng chốt kiểm soát dịch - Ảnh: Cắt từ clip Theo đoạn clip được đăng tải trên MXH, người phụ nữ tiếp tục mang theo bé gái hôm trước đến một chốt kiểm soát với mục đích đòi lại chiếc xe máy bị thu giữ. Thế nhưng, đáng nói đây không phải là chốt đã lập biên bản người phụ nữ này. Khi cán bộ chốt giải thich: "Chị bị lập biên bản, giữ xe chốt nào chị nên xuống đó để hỏi rõ hơn" thì người phụ nữ vẫn làm loạn, la lối om sòm nói rằng mình không sai, không ai có quyền giữ xe của chị. "Anh nói anh đúng đúng không? Anh cứ kiện tôi nhưng bây giờ xe của tôi tôi phải lấy về. Anh giam giữ như vậy không có đúng. Tôi đã nói anh rồi cái việc mà kiện là quyền của đôi bên, anh nói tôi làm sai nhưng tôi nói tôi không có sai. Anh cứ kiện tôi lên tòa. Nhưng trước tiên anh phải giải quyết cái xe của tôi để tôi có phương tiện đi lại", chị N. lớn tiếng đôi co.

Người phụ nữ dắt theo con nhỏ ra đường trong thời điểm dịch bệnh vô cùng phức tạp - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi cự cãi một hồi, chiến sĩ công an bất lực đành phải khuyên nhủ chị hãy để hôm sau lên trình bày tiếp: "Đang mưa gió, có gì chị lên sớm trong giờ hành chính. Về đi không ướt đứa nhỏ rồi nè". Thế nhưng có vẻ người phụ nữ vẫn không có dấu hiệu ngừng làm loạn, vẫn "khua tay múa chân" đòi trả xe, còn bé gái vẫn "hồn nhiên" chạy nhảy xung quanh. Trước đó, vào khuya ngày 31/5, chị N. từng bị lực lượng chức năng nhắc nhở vì không đeo khẩu trang khi đến cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản, phường 13, quận 4. Thời điểm đó, chị N. đã lớn tiếng lý sự với đội tuần tra, tuyên bố không chấp hành đeo khẩu trang "vì Việt Nam không có dịch bệnh". Tiếp đến là vào chiều 9/8, tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Trịnh Văn Cấn, quận 1, TP.HCM, chị N. không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đèo con gái đi ra ngoài đường và bị lực lượng chức năng giữ lại. Mặc kệ đồng chí CSGT giải thích, chị N. khẳng định chạy xe không phải đội mũ bảo hiểm vì chị ta đi đường thành phố chứ không phải ngoại thành. Đồng thời, chị này một mực không chịu đeo khẩu trang vì"cảm thấy bị ngộp". Chị N. không mang khẩu trang khi đi ra đường thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-xu-phat-chi-gai-deo-khau-trang-bi-ngop-lai-dat-con-nho-len-tan-chot-kiem-soat-dich-doi-xe-may-5-lan-7-luot-cai-li-toi-khong-sai-417267.html