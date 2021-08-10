Dù đã bị xử phạt và có cán bộ đến tận nhà giải thích sự nguy hiểm của dịch bệnh, tuy nhiên, người phụ nữ không đeo khẩu trang vẫn tỏ ra bất cần.

Sự việc người phụ nữ không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không giấy tờ... chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1 (TP.HCM) để "mua đồ cá nhân" trong lúc giãn cách xã hội đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đáng nói, đây là lần thứ 2 người này vi phạm cùng 1 lỗi. Tuy nhiên, thay vì nhận ra cái sai của mình trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng thì người phụ nữ này trước sau vẫn lý sự với lực lượng chức năng. Theo báo Pháp luật TP.HCM, người này tên N.T.N. (33 tuổi, ngụ quận 4). Thậm chí, mới đây, cư dân mạng xôn xao truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh cán bộ đến tận nhà chị ta để giải thích, tuy nhiên vẫn không nhận được sự hợp tác chấp hành. Ngược lại, người phụ nữ này vẫn gân cổ lên hỏi "dịch này là gì, dịch này đến từ đâu". Khi người cán bộ hỏi lại: "Vậy theo chị là không có dịch phải không?" thì người phụ nữ đáp lẹ: "Đúng". Lúc này, tiếng một người đàn ông bức xúc quát lớn: "Không có dịch sao người chết cả đống" thì chị ta liền gằn giọng la lớn: "Ai chết, chỉ tôi coi?"

Thậm chí, khi người thân của chị ở trong nhà can ngăn nhưng người phụ nữ này vẫn chỉ tay, quát lớn vào mặt cán bộ phường khiến cho người trong nhà cũng lắc đầu ngao ngán vì "nói mãi không nghe".

Người phụ nữ lớn tiếng quát mắng: "Bệnh này thì liên quan gì" dù có người trong nhà can ngăn - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, vào ngày 31/5, người phụ nữ này từng đến cửa hàng tiện lợi quận 4 nhưng không đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở thì không chấp hành. Sau đó, chị N. bị UBND phường 13 (quận 4) xử phạt 2,3 triệu đồng về hành vi không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Đến chiều 9/8, chị N. tiếp tục chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã dừng xe của chị ta và yêu cầu xuất trình giấy tờ, tuy nhiên người phữ này nói không mang, đồng thời ngoan cố không đeo khẩu trang. Đến ngày 10/8, ngành chức năng quận 1 đã tiến hành phạt chị N. số tiền 2,6 triệu đồng về hành vi "ra ngoài không cần thiết, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân". Đáng chú ý, cả hai lần chị N. đều dẫn theo con gái nhỏ nhưng không làm gương cho con. Người phụ nữ 2 lần không mang khẩu trang khi đi ra đường thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh: Internet Những tưởng rằng sau những lần bị xử phạt, người phụ nữ này sẽ biết rút kinh nghiệm và ý thức được tình hình dịch bệnh căng thẳng, việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng là quan trọng đến thế nào. Tuy nhiên, thái độ bất cần, coi thường tính mạng của người phụ nữ càng khiến dư luận sục sôi phẫn nộ.

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