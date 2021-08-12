Vụ người phụ nữ Quảng Trị 'kêu cứu' vì bị lột đồ, đánh đập giữa đường: 'Từng bị đánh ghen, chồng phải đến giải vây'

Đời sống 12/08/2021 15:24

Hội phụ nữ địa phương nơi nạn nhân từng sinh sống cho biết, người này đã từng bị vợ người khác đánh ghen trước đây.

Sự việc người phụ nữ "tố" bị nhóm 5 người khác đánh đập, lột quần áo, quay clip tung lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, vào chiều tối 10/7, bà Nguyễn Thị L. (SN 1979), trú khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị dừng xe máy nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh (SN 1978) tại tuyến đường liên thôn thì bất ngờ có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L. rồi quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội. Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ.

 Theo Tiền Phong, các đối tượng được xác định là Bùi Thị Trang, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Quỳnh Nhi cùng trú xã Gio Sơn và hai người đàn ông đi cùng với 3 người phụ nữ này hiện đang được xác minh danh tính và chỗ ở.

Vụ người phụ nữ Quảng Trị 'kêu cứu' vì bị lột đồ, đánh đập giữa đường: 'Từng bị đánh ghen, chồng phải đến giải vây' - Ảnh 1
Hình ảnh chị L. bị làm nhục lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Quảng Trị

 Tối ngày 11/8, thông tin trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, đại diện Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh thông tin: "Sự việc xảy ra cách đây 1 tháng trên địa bàn ở xã khác. Lúc xảy ra sự việc, ông Linh đã báo công an xã đến can thiệp kịp thời nên chị L không bị thương tích nặng. Giữa ông Linh và chị  L có biết nhau nhau được gần 1 năm nay, thậm chí người phụ nữ này cũng từng bị vợ ông Linh đánh ghen. Thời điểm đó, chị L và chồng vẫn chưa ly hôn, qua cài đặt định vị vợ ông Linh phát hiện chồng và chị L nên đã đến đánh ghen. Chồng chị L biết chuyện đã đến giải vây để vợ chạy thoát".

Nhận xét về người phụ nữ bị đánh ghen, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh chia sẻ, chị L lấy chồng về thị trấn Gio Linh và làm nghề bán thịt bò ở chợ. Trong thời gian lấy thịt từ lò mổ của gia đình ông Linh, chị L và ông Linh nảy sinh quen biết với nhau trong khi cả hai đều có gia đình. "Vì ông Linh bỏ bê vợ con nên người vợ đã từng tìm đến thị trấn Gio Linh hỏi thăm thông tin về chị L. Hiện giữa chị L và chồng đã ly hôn, người phụ nữ này cũng không còn sống trên địa bàn thị trấn Gio Linh nữa".

Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh cũng cho biết thêm, thời gian sống trên địa bàn thị trấn, vợ chồng chị L không xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù chồng chị L cũng là người hiền lành, không vũ phu nhưng người này không có chí hướng xây dựng kinh tế nên không tạo được chỗ dựa cho vợ con. Sau khi ly hôn, hai con của chị L ở cùng bố ở thị trấn Gio Linh, còn chị  L trở về nhà ở xã Gio Mỹ sống. 

Hiện, Công an huyện Gio Linh đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Quảng Trị: Kinh hoàng người phụ nữ bị nhóm 3 nữ 2 nam đánh túi bụi, lột áo quần rồi quay clip tung lên mạng để làm nhục

Quảng Trị: Kinh hoàng người phụ nữ bị nhóm 3 nữ 2 nam đánh túi bụi, lột áo quần rồi quay clip tung lên mạng để làm nhục

Đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, nạn nhân bất ngờ bị 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột quần áo trên người.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh hội đồng quay clip nóng lột sạch đồ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 8 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 37 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 1 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 3 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn