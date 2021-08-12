Hội phụ nữ địa phương nơi nạn nhân từng sinh sống cho biết, người này đã từng bị vợ người khác đánh ghen trước đây.

Sự việc người phụ nữ "tố" bị nhóm 5 người khác đánh đập, lột quần áo, quay clip tung lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, vào chiều tối 10/7, bà Nguyễn Thị L. (SN 1979), trú khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị dừng xe máy nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh (SN 1978) tại tuyến đường liên thôn thì bất ngờ có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L. rồi quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội. Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ. Theo Tiền Phong, các đối tượng được xác định là Bùi Thị Trang, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Quỳnh Nhi cùng trú xã Gio Sơn và hai người đàn ông đi cùng với 3 người phụ nữ này hiện đang được xác minh danh tính và chỗ ở.

Hình ảnh chị L. bị làm nhục lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Quảng Trị Tối ngày 11/8, thông tin trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, đại diện Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh thông tin: "Sự việc xảy ra cách đây 1 tháng trên địa bàn ở xã khác. Lúc xảy ra sự việc, ông Linh đã báo công an xã đến can thiệp kịp thời nên chị L không bị thương tích nặng. Giữa ông Linh và chị L có biết nhau nhau được gần 1 năm nay, thậm chí người phụ nữ này cũng từng bị vợ ông Linh đánh ghen. Thời điểm đó, chị L và chồng vẫn chưa ly hôn, qua cài đặt định vị vợ ông Linh phát hiện chồng và chị L nên đã đến đánh ghen. Chồng chị L biết chuyện đã đến giải vây để vợ chạy thoát". Nhận xét về người phụ nữ bị đánh ghen, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh chia sẻ, chị L lấy chồng về thị trấn Gio Linh và làm nghề bán thịt bò ở chợ. Trong thời gian lấy thịt từ lò mổ của gia đình ông Linh, chị L và ông Linh nảy sinh quen biết với nhau trong khi cả hai đều có gia đình. "Vì ông Linh bỏ bê vợ con nên người vợ đã từng tìm đến thị trấn Gio Linh hỏi thăm thông tin về chị L. Hiện giữa chị L và chồng đã ly hôn, người phụ nữ này cũng không còn sống trên địa bàn thị trấn Gio Linh nữa".

Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh cũng cho biết thêm, thời gian sống trên địa bàn thị trấn, vợ chồng chị L không xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù chồng chị L cũng là người hiền lành, không vũ phu nhưng người này không có chí hướng xây dựng kinh tế nên không tạo được chỗ dựa cho vợ con. Sau khi ly hôn, hai con của chị L ở cùng bố ở thị trấn Gio Linh, còn chị L trở về nhà ở xã Gio Mỹ sống. Hiện, Công an huyện Gio Linh đang xác minh, làm rõ vụ việc.

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