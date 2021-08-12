Cả xóm là F0, anh hàng xóm trở thành 'bảo mẫu' bất đắc dĩ chăm em bé 3 tháng tuổi: Nghẹn ngào cảnh mẹ cho con bú no rồi lên đường đi cách ly

Hình ảnh em bé còn bé xíu phải tạm xa mẹ vì dịch bệnh Covid-19 khiến ai nấy không khỏi thương cảm.

Trong những đợt dịch vừa qua, chúng ta đã nhiều lần chứng kiến những giọt nước mắt của con trẻ khi có mẹ phải cách ly trong bệnh viện, hay cha mẹ làm nhiệm vụ ở điểm nóng về dịch, không được tiếp xúc với người thân. Hình ảnh người cha, người mẹ quá nhớ con vì lâu ngày không gặp, chỉ dám đứng ở cổng nhìn vào hay đứng thật xa để thấy bóng hình con mình khiến ai cũng nhói lòng. Mới đây, cư dân mạng không khỏi ngẹn ngào trước đoạn clip ghi lại cảnh em bé được gửi lại cho người hàng xóm trông hộ khi bố mẹ phải đi cách ly vì Covid-19. Theo đó, người quay clip là một nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đón các F0 mặc đồ bảo hộ xanh đến khu cách ly. Lúc này, các F0 đang đứng trên bãi đất rộng, chờ xe cứu thương tới. Lọt thỏm giữa những người mặc đồ xanh là một người đàn ông bế trên tay một em bé nhỏ xíu.

Em bé 3 tháng tuổi và anh hàng xóm có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nên được nhờ chăm hộ - Ảnh: Cắt từ clip Người quay clip thông tin, em bé này mới 3 tháng tuổi. Bố mẹ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Em bé này có kết quả xét nghiệm âm tính, lại còn quá nhỏ nên được cách ly tại nhà. Vì gia đình không có ai là người thân, em bé được bố mẹ gửi cho chú hàng xóm trông giúp. Dù các F0 đã mặc đồ bảo hộ, khu vực đó vẫn nguy hiểm. Người quay clip hốt hoảng nói với anh hàng xóm: "Ôm nó chạy về đi, chứ để nó ở đây chi tội nó", và động viên cha mẹ em bé: "Mới bây lớn như này, để nó ở nhà đi, chứ ẵm vô cách ly còn không chịu nổi nữa". Người này cũng nhiệt tình hướng dẫn anh hàng xóm cách pha sữa bột để cho em bé ăn trong những ngày xa mẹ. Nhưng thấy người mẹ nấn ná không nỡ xa con, anh hàng xóm thì lóng ngóng hết đứng lại ngồi, một nữ nhân viên y tế đã hướng dẫn người mẹ cho em bé bú cho no, trước khi lên đường đi cách ly, điều trị. Đáng lẽ, người hàng xóm phải thả em bé xuống đất để người mẹ tự ra đón. Nhưng vì bé còn nhỏ quá, anh hàng xóm không nỡ làm vậy, nên họ đành trao - nhận theo một quy trình khác. Người mẹ cầm theo chai cồn, đón con từ anh hàng xóm rồi ẵm bé đi ra khu vực xa xa để cho con bú. Còn anh hàng xóm lập tức xịt cồn sát khuẩn lên tay, lên người.

Người mẹ cho con bú no trước khi lên đường đi cách ly - Ảnh: Cắt từ clip Nhân viên y tế sau đó cũng giải thích cho anh hàng xóm về nguy cơ lây nhiễm bệnh, dặn dò: "Anh về nhà cũng cẩn thận, né mấy người xung quanh đi nha". Hiện chưa rõ đoạn clip được quay tại thời điểm nào và ở đâu. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh xúc động được lan truyền, cộng đồng mạng đều bày tỏ sự cảm mến dành cho anh hàng xóm trẻ và gửi lời chúc bình an đến cho anh và gia đình em bé.

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