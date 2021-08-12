Cụ bà 101 tuổi òa khóc trong khu cách ly khi được ăn bánh sinh nhật bắp cải, danh tính người tặng khiến hàng triệu người xúc động

Đây có lẽ là chiếc bánh sinh nhật mừng mẹ 101 tuổi đặc biệt nhất trong khu cách ly!

Hai hôm nay, hình ảnh chiếc bánh sinh nhật làm bằng bắp cải, cà tím, cà rốt của người con rể 70 tuổi làm tặng mẹ nhân sinh nhật lần thứ 101 trong khu phong tỏa đã khiến nhiều người rớm nước mắt vì xúc động. Theo nguồn tin từ báo Sài Gòn giải phóng, người có ý tưởng làm ra chiếc bánh sinh nhật đặc biệt chỉ gồm bắp cải trắng, cà rốt và cà tím... để mừng sinh nhật mẹ (năm nay cụ bà tròn 101 tuổi) trong khu vực cách ly, phong toả ấy là con rể của cụ bà. Ngày 9/8 vừa qua cũng là ngày mẹ vợ của ông - cụ bà Nguyễn Thị Trị (KP. 5, TX. La Gi) bước sang tuổi 101. Cả gia đình gồm con gái, con rể... đều muốn làm cho mẹ một bữa tiệc thật chu toàn, vừa mừng sinh nhật vừa mừng thọ cụ bà nhưng vì dịch bệnh nên dù đã gọi điện khắp nơi đặt bánh nhưng không thành bởi cả khu vực đang bị cách ly, phong tỏa để phòng chống dịch bệnh.

Cụ bà sụt sùi nước mắt khi được các con tặng bánh sinh nhật mừng 101 tuổi - Ảnh: Internet Chia sẻ với nguồn tin trên, bà Bùi Thị Thuận - con gái của cụ bà cho biết: "Ông xã tôi muốn mua tặng mẹ một chiếc bánh sinh nhật vì không biết sang năm có còn được đón sinh nhật với mẹ nữa hay không, bởi mẹ tôi năm nay đã ngoài 100 tuổi rồi". Tuy vậy, vì cả gia đình đang trong khu vực cách ly, phong toả vì dịch bệnh nên không thể mua bánh mừng sinh nhật mẹ vợ, và nghĩ đến đây thì ông Trần Ngọc Thọ (71 tuổi, con rể cụ bà) bàn bèn với vợ tự làm bánh sinh nhật tặng mẹ nhân ngày đặc biệt này. Sau khi chiếc bánh đã thành hình và tươm tất, con rể cùng các thành viên khác mang lên nhà trên và trang trọng mừng sinh nhật mẹ. Ông Thọ còn cắt gọt cà rốt thành số tuổi rồi cắm một trái ớt làm nến mừng tuổi mẹ. Tuy những vết cắt tạo hình vẫn còn vụng về nhưng mang trong đó là tình cảm ấm áp và tuyệt vời vô cùng.

Cụ Trị xúc động nhận chiếc bánh mừng tuổi lần thứ 2 trong ngày do Thành viên Hội Thiện nguyện La Gi tặng - Ảnh: Internet Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, bữa tiệc mừng tuổi mẹ trưa hôm đó của vợ chồng bà Thuận chỉ có món trứng chiên, mì tôm và cà tím xào, nhưng cả nhà đều thấy rất ngon miệng. Khi vợ chồng bà đặt chiếc bánh sinh nhật cạnh giường mẹ để chụp ảnh, cụ Trị đã xúc động bật khóc. Hình ảnh này đã được vợ chồng bà gửi cho các con cháu ở khắp nơi. “Đứa nào xem hình cũng khóc hết đó” - bà Thuận nghẹn ngào kể. Ngoài câu chuyện chàng rể U80 làm bánh sinh nhật bắp cải tặng mẹ vợ nhân ngày bà bước sang tuổi 101 như trên thì thời gian qua, cư dân mạng cũng vừa buồn cười lại vừa xúc động trước những chiếc bánh sinh nhật không thể đặc biệt hơn trong mùa giãn cách xã hội. Những chiếc bánh kem đặt biệt nhất trong mùa giãn cách xã hội - Ảnh: Internet

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