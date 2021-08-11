'Bật ngửa' danh tính chị gái 'thơm thảo' cầm xấp tiền phát cho xóm trọ nghèo ở TP.HCM, tâm sự nức lòng: 'Cho đi thì nghĩa tình còn mãi'

Đời sống 11/08/2021 16:22

Hình ảnh người phụ nữ cầm cọc tiền đến phát cho từng phòng trong khu trọ khiến ai nấy xúc động cảm kịch. Danh tính của chị càng khiến người ta thêm bất ngờ.

TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội khiến cuộc sống nhiều người bị ảnh hưởng. Thời gian qua, các chủ trọ đã ra thông báo miễn tiền nhà, điện nước để chia sẻ khó khăn với khách thuê. Mới đây, hình ảnh một người phụ nữ gây sốt khi cầm cục tiền lớn tới từng phòng trọ để phân phát cho mọi người. Theo nhiều nguồn tin được chia sẻ trên mạng xã hội thì người này là chủ phòng trọ, tuy nhiên, thực tế không phải vậy. 

'Bật ngửa' danh tính chị gái 'thơm thảo' cầm xấp tiền phát cho xóm trọ nghèo ở TP.HCM, tâm sự nức lòng: 'Cho đi thì nghĩa tình còn mãi' - Ảnh 1
Người phụ nữ đi phát tiền cho mọi người - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo Thanh Niên, người phụ nữ tốt bụng trong đoạn clip được chia sẻ là chị Hoàng Thị Hoa Anh Đào (52 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM). Ở trong một xóm trọ bị phong tỏa vì Covid-19, chị nói mình cảm thấy thương cho hàng xóm vì đa phần đều là công nhân, người lao động khó khăn mất việc suốt thời gian qua. Trong số đó có người phải nuôi con nhỏ, có người phải gửi tiền về cho cha mẹ ở quê, nhưng nay để có tiền ăn với họ là cả một vấn đề. 

Chính vì vậy, chị Đào đã liên hệ với người dì của mình sống ở Mỹ hy vọng có thể chia sẻ phần nào khó khăn cho những người hàng xóm. Sau khi được hỗ trợ 30 triệu đồng, chị Đào đem phát hết cho hơn 50 phòng trong xóm trọ, mỗi phòng 500.000 đồng, phòng nào có người đau ốm, bệnh tật, chị tặng 1 triệu đồng.

'Bật ngửa' danh tính chị gái 'thơm thảo' cầm xấp tiền phát cho xóm trọ nghèo ở TP.HCM, tâm sự nức lòng: 'Cho đi thì nghĩa tình còn mãi' - Ảnh 2
Hình ảnh chị Đào gây "sốt" mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

 Chia sẻ thêm với nguồn trên, chị Đào nói, khi biết nhiều người chia sẻ câu chuyện của mình, chị Đào “cảm thấy mắc cỡ” vì việc mình làm không có gì lớn lao, và số tiền đó cũng chỉ là của người thân mình. Tuy nhiên, chị trân trọng những tình cảm, những lời chúc mà mọi người dành cho mình. Chị cho biết mình chỉ là người thuê trọ, mới chuyển tới xóm này hơn 4 tháng nay để tiện cho việc học đại học của con trai út, chứ không phải chủ trọ như nhiều người chia sẻ.

Trước đó, đoạn video được TikToker H.C.K chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái: “Của ít lòng nhiều, hôm nay trọ em lại cho tiền mỗi người nữa nè.” Trong video, người phụ nữ "thơm thảo" đang cầm xấp tiền mệnh giá 100 nghìn đồng đi tới từng phòng để phát cho người thuê. Theo đó, mỗi phòng sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng. Thậm chí, chị còn cẩn thận đến mức ghi chép ra và hỏi han để không ai bị sót. Khi cho tiền, chị không quên dặn dò mọi người phòng dịch và cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị tâm sự: "Tiền đó mình tôi xài, bao nhiêu rồi cũng hết nhưng mà đem cho đi thì nghĩa tình còn mãi”.

'Bật ngửa' danh tính chị gái 'thơm thảo' cầm xấp tiền phát cho xóm trọ nghèo ở TP.HCM, tâm sự nức lòng: 'Cho đi thì nghĩa tình còn mãi' - Ảnh 3
"Tiền đó mình tôi xài, bao nhiêu rồi cũng hết nhưng mà đem cho đi thì nghĩa tình còn mãi” - Ảnh: Thanh Niên

 Thời điểm dịch bệnh, hành động phát mỗi phòng trọ 500 nghìn đồng của chị Đào càng khiến nhiều người cảm động. Chính sự san sẻ này đã giúp những lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực chống dịch, vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội. "Nhận được tiền từ cô, tôi thấy ấm lòng, thấy xúc động sao á. Tình nghĩa này không bao giờ tôi quên được", một công nhân rưng rưng cảm động khi nói về tấm lòng của chị Đào.

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