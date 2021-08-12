Mới: TP.HCM xem xét cho bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh cùng tham gia chống dịch

Tin y tế 12/08/2021 12:33

Sở Y tế được đề nghị tham mưu việc vận động sử dụng các bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh tham gia tình nguyện phục vụ phòng, chống dịch.

Theo Zing, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, vừa có công văn khẩn về đẩy mạnh một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Văn bản này được gửi cho Giám đốc Sở Y tế và Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 việc vận động, sử dụng các bệnh nhân Covid-19 đã hoàn thành điều trị để tham gia tình nguyện phục vụ phòng, chống dịch. Cụ thể như công việc tham gia, chế độ hỗ trợ...

Sở có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế tiến hành khảo sát cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 để tham mưu việc điều phối lực lượng y tế tại các cơ sở tiếp nhận, điều trị; quy trình chuyển và điều trị bệnh nhân Covid-19; hướng dẫn thuốc điều trị tại các cơ sở tiếp nhận, điều trị trong tháp 5 tầng. Sở Y tế cũng có trách nhiệm tham mưu Ban chỉ đạo việc quản lý, cập nhật kịp thời, thường xuyên khả năng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 của từng cơ sở tiếp nhận, điều trị để thực hiện tốt quy trình phân loại, điều chuyển và điều trị hiệu quả, đặc biệt là bệnh nhân Covid-19 nặng. Ban chỉ đạo đề nghị Giám đốc Sở Y tế báo cáo chậm nhất vào ngày 13/8.

Mới: TP.HCM xem xét cho bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh cùng tham gia chống dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trước đó, Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, cho biết TP.HCM cần bổ sung 12.000 nhân viên y tế gồm 2.800 bác sĩ; 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch để phục vụ tại khu cách ly, điều trị F0 và khối cấp cứu. 

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, HCDC cho biết tính đến 6h ngày 12/8, địa phương này có 135.930 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 135.544 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 386 ca nhập cảnh.

Ngày 11/8, thành phố có thêm 2.042 bệnh nhân xuất viện. Như vậy, tổng số bệnh nhân xuất viện tại TP.HCM là 62.986 người. Ngành y tế đang điều trị cho 32.629 bệnh nhân (bao gồm những người có kết quả xét nghiệm rRT-PCR và test nhanh dương tính). Trong đó, 1.558 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 trường hợp được can thiệp ECMO.

Đến 8h ngày 12/8, số ca F0 ở TP.HCM đang cách ly, theo dõi và điều trị tại nhà là 30.988. Trong đó, số F0 mới là 9.963 và số người sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà: 21.025. Ngoài ra, số trường hợp F1 được cách ly tại nhà là 12.019 người.

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