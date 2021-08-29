Hà Nội phong tỏa 1 bệnh viện vì có 3 nhân viên y tế nhiễm Covid-19, phát thông báo khẩn tìm người đến khám

Sức khỏe 29/08/2021 16:43

Người từng đến khám và lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện này từ ngày 14/8 đến 28/8 cần tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất.

Trao đổi với Zing chiều 29/8, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết 3 nhân viên của Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp có test nhanh dương tính và được CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định vào chiều 28/8. Huyện Thanh Trì đã cử lực lượng tạm thời phong tỏa bệnh viện, tổ chức xét nghiệm cho 1.000 người bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân trong viện để đánh giá nguy cơ.

"Hiện chúng tôi tạm thời phong tỏa để xử lý dịch tễ và xét nghiệm, sau khi có kết quả, huyện sẽ ra quyết định cụ thể về việc phong tỏa 14 ngày", ông Cường nói.

Huyện cũng phát thông báo khẩn tìm người từng đến khám và lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp từ ngày 14/8 đến 28/8. Người trong diện này cần tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất, hoặc liên hệ với với Trung tâm y tế huyện Thanh Trì (Khoa Kiểm soát dịch bệnh, số điện thoại: 0242.263.1408) hoặc CDC Hà Nội, số điện thoại: 0969.082.115/ 0949.396.115 để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, đơn vị này đã xác định 38 trường hợp F1 liên quan đến 3 F0 trên và 570 trường hợp liên quan khác. Bệnh viện đang xét nghiệm sàng lọc những người này, dự kiến trong ngày 30/8 có kết quả.

Hà Nội phong tỏa 1 bệnh viện vì có 3 nhân viên y tế nhiễm Covid-19, phát thông báo khẩn tìm người đến khám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, CDC Hà Nội công bố ngày 28/8 có 3 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp dương tính với SARS-CoV-2. Hai người làm việc tại Khoa Bệnh nhiệt đới, tham gia khám sàng lọc cho người nghi mắc Covid-19 và thường xuyên lấy mẫu bệnh phẩm. Người còn lại là nhân viên tham gia vận chuyển bệnh nhân Covid-19.

Trong một diễn biến liên quan, trưa 28/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP ghi nhận thêm 51 ca mắc mới trong 6 giờ qua, gồm 1 ca ngoài cộng đồng và 50 ca đã được cách ly, hoặc trong khu vực phong tỏa. Ổ dịch tại quận Thanh Xuân tiếp tục có thêm 29 bệnh nhân.

Như vậy tính từ đêm qua đến 12h ngày 29/8, TP ghi nhận 84 ca trong đó có 3 ca tại cộng đồng và 81 ca khu cách ly.

CDC Hà Nội đề nghị tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 hoặc liên hệ CDC Hà Nội để được tư vấn.

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