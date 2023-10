Khởi tố người phụ nữ ngoan cố lột quần áo, đe doạ lực lượng chống dịch khi bị yêu cầu đi cách ly

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu phối hợp VKSND huyện Diễn Châu (Nghệ An) tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 28/8, VKSND huyện Diễn Châu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồng của Công an huyện Diễn Châu. Do bị can Hồng đang là F1 phải cách ly y tế tập trung nên Công an huyện Diễn Châu phối hợp VKSND huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Kỷ, chính quyền địa phương đến khu cách ly tập trung để thực hiện tống đạt các quyết định.