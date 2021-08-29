Khởi tố người phụ nữ ngoan cố lột quần áo, đe doạ lực lượng chống dịch khi bị yêu cầu đi cách ly

Xã hội 29/08/2021 12:39

Người phụ nữ F1 có hành động lột đồ, chửi bới cơ quan chức năng, kiên quyết "cố thủ" trong nhà nhiều giờ đồng hồ không chịu đi cách ly vừa nhận quyết định khởi tố.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu phối hợp VKSND huyện Diễn Châu (Nghệ An) tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội chống người thi hành công vụ.

 Ngày 28/8, VKSND huyện Diễn Châu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồng của Công an huyện Diễn Châu. Do bị can Hồng đang là F1 phải cách ly y tế tập trung nên Công an huyện Diễn Châu phối hợp VKSND huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Kỷ, chính quyền địa phương đến khu cách ly tập trung để thực hiện tống đạt các quyết định.

Khởi tố người phụ nữ ngoan cố lột quần áo, đe doạ lực lượng chống dịch khi bị yêu cầu đi cách ly - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Hồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM)

Theo đó, bà Hồng có tiếp xúc với một người dương tính với COVID-19 nên là F1. Theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ, bà Hồng phải đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, bà không đi cách ly y tế mà vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường. Cán bộ y tế và chính quyền địa phương giải thích bà cũng không chấp hành.

Khởi tố người phụ nữ ngoan cố lột quần áo, đe doạ lực lượng chống dịch khi bị yêu cầu đi cách ly - Ảnh 2
Bà Hồng đóng cửa, "cố thủ" trong nhà - Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Khởi tố người phụ nữ ngoan cố lột quần áo, đe doạ lực lượng chống dịch khi bị yêu cầu đi cách ly - Ảnh 3
Người phụ nữ chống đối Tổ truy vết xã Diễn Kỷ khi đến nhà vận động cách ly y tế - Ảnh: Công an Nhân dân

 Tối 23/8, Công an xã Diễn Kỷ cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà đưa bà Hồng đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Các cán bộ công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà vận động, thuyết phục 2 giờ đồng đồ nhưng bà không đi cách ly mà đóng cửa ngồi trong nhà. Trong thời gian này, F1 liên tục có hàng loạt những hành động thách thức, thiếu văn hóa như lột quần áo, chửi bới, xúc phạm thậm tệ lực lượng chức năng.

Khởi tố người phụ nữ ngoan cố lột quần áo, đe doạ lực lượng chống dịch khi bị yêu cầu đi cách ly - Ảnh 4
Chính quyền buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Sau nhiều nỗ lực vận động bất thành, Công an xã Diễn Kỷ cùng chính quyền địa phương buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế, đưa người phụ nữ đi cách ly tập trung tại điểm cách ly Trường Mầm non xã Diễn Kỷ. Quá trình cưỡng chế, bà Hồng dùng 1 tấm gỗ đánh liên tiếp vào người các thành viên của tổ công tác. 

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