Khởi tố người phụ nữ ngoan cố lột quần áo, đe doạ lực lượng chống dịch khi bị yêu cầu đi cách ly

Ngày 28/8, VKSND huyện Diễn Châu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồng của Công an huyện Diễn Châu. Do bị can Hồng đang là F1 phải cách ly y tế tập trung nên Công an huyện Diễn Châu phối hợp VKSND huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Kỷ, chính quyền địa phương đến khu cách ly tập trung để thực hiện tống đạt các quyết định.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Hồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM)

Theo đó, bà Hồng có tiếp xúc với một người dương tính với COVID-19 nên là F1. Theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ, bà Hồng phải đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, bà không đi cách ly y tế mà vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường. Cán bộ y tế và chính quyền địa phương giải thích bà cũng không chấp hành.

Bà Hồng đóng cửa, "cố thủ" trong nhà - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Người phụ nữ chống đối Tổ truy vết xã Diễn Kỷ khi đến nhà vận động cách ly y tế - Ảnh: Công an Nhân dân

Tối 23/8, Công an xã Diễn Kỷ cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà đưa bà Hồng đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Các cán bộ công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà vận động, thuyết phục 2 giờ đồng đồ nhưng bà không đi cách ly mà đóng cửa ngồi trong nhà. Trong thời gian này, F1 liên tục có hàng loạt những hành động thách thức, thiếu văn hóa như lột quần áo, chửi bới, xúc phạm thậm tệ lực lượng chức năng.