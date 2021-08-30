Ốm nặng, cô gái nức nở tự quay clip liền bị 'ném đá' vì màn dùng máy trợ thở 'đi vào lòng đất', dân tình tạc lưỡi: 'Sạc oxy bằng bluetooth à?'

Đời sống 30/08/2021 10:52

"Đoạn đầu diễn cảnh đau đớn nhưng mũi nằm ngoài mặt nạ, xuất sắc thật sự", một tài khoản bình luận.

Khắp cõi mạng những ngày này là hình ảnh xoay quanh dịch covid 19 trong đó đáng chú ý là những hình ảnh, clip mang ý nghĩ nhằm lan toả năng lượng tích cực đến mọi người. Thế nhưng mới đây, một clip triệu view khuyên mọi người hãy luôn có thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh lại nhận về hàng loạt "gạch đá". 

Ốm nặng, cô gái nức nở tự quay clip liền bị 'ném đá' vì màn dùng máy trợ thở 'đi vào lòng đất', dân tình tạc lưỡi: 'Sạc oxy bằng bluetooth à?' - Ảnh 1
Đoạn clip thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: Tiktok nhân vật

 Theo đó, clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái trông khá mệt nhọc. Thậm chí, cô nàng còn phải sử dụng máy trợ thở theo cách thật đặc biệt khiến nhiều người tò mò. Chia sẻ trên trang cá nhân, chủ tài khoản này viết: "Sống tích cực không có nghĩa là mong mọi thứ sẽ ổn. Dù mọi thứ có diễn ra thế nào thì mình vẫn luôn ổn". Dòng trạng thái tuy rất bình thường nhưng tình tiết trong đoạn clip lại khiến người ta phải tranh cãi trái chiều. Theo đó, cô nàng này đang dùng máy trợ và không cần kết nối với bất cứ bình oxy nào. Bên cạnh đó, thay vì áp sát mặt nạ vào phần dưới của khuôn mặt thì cô nàng này lại để lộ mũi và hít thở bằng miệng.

Ốm nặng, cô gái nức nở tự quay clip liền bị 'ném đá' vì màn dùng máy trợ thở 'đi vào lòng đất', dân tình tạc lưỡi: 'Sạc oxy bằng bluetooth à?' - Ảnh 2
Mũi của cô gái nằm ngoài mặt nạ trợ thở - Ảnh: Tiktok nhân vật

 Một số ý kiến cho rằng, nữ bệnh nhân vì hết ý tưởng quay clip đăng lên mạng nên đã sử dụng cách này để "câu view". Vài dân mạng lại thắc mắc, không biết rằng chiếc máy trợ thở này được hoạt động như thế nào khi không cần cắm dây với bình oxy mà bệnh nhân vẫn có thể sử dụng.

Ốm nặng, cô gái nức nở tự quay clip liền bị 'ném đá' vì màn dùng máy trợ thở 'đi vào lòng đất', dân tình tạc lưỡi: 'Sạc oxy bằng bluetooth à?' - Ảnh 3
Ốm nặng, cô gái nức nở tự quay clip liền bị 'ném đá' vì màn dùng máy trợ thở 'đi vào lòng đất', dân tình tạc lưỡi: 'Sạc oxy bằng bluetooth à?' - Ảnh 4
Cư dân mạng để lại bình luận - Ảnh: Internet

 Một vài ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng cô gái này đang dùng công cụ mặt nạ trợ thở, loại không cần nối với bình oxy. Không ít người cũng dành lời chúc, mong cô nàng sớm vượt qua bệnh tật ở thời điểm hiện tại để trở về với gia đình.

Trong một số đoạn clip khác, cô nàng cho biết bản thân không dương tính với SARS-CoV-2 mà đang mắc căn bệnh khá nặng. Do ở trong bệnh viện một mình nên cô luôn cảm thấy tủi thân và chỉ có bác sĩ cùng cô lao công làm bạn. Chia sẻ thêm, cô cho biết chiếc máy trợ thở đang sử dụng là mặt nạ khí dung, giúp việc thở trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, cô thông tin rằng vì cả 2 tay đang được truyền dịch và kẹp trợ tim nên không thể cố định mặt nạ, khiến nó rớt ra ngoài nên bị mọi người hiểu nhầm.

Ốm nặng, cô gái nức nở tự quay clip liền bị 'ném đá' vì màn dùng máy trợ thở 'đi vào lòng đất', dân tình tạc lưỡi: 'Sạc oxy bằng bluetooth à?' - Ảnh 5
Cô nàng lên tiếng giải thích - Ảnh: Tiktok nhân vật

 Còn về việc vì sao cầm điện thoại quay, cô giải thích là nghe theo "phác đồ" điều trị của một y tá để tinh thần lạc quan, được nhiều người đồng cảm hơn nếu chia sẻ lại câu chuyện của mình.

Liên quan đến vấn đề trên, báo Sức khỏe và Đời sống từng đưa tin cho biết, có nhiều cách để hỗ trợ oxy cho bệnh nhân bao gồm thở oxy qua canula mũi, sử dụng mặt nạ thở, thở oxy dòng cao, thở máy không xâm nhập CPAP (BIPAP), thở máy xâm nhập và cuối cùng là ECMO. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ là phương pháp sử dụng dòng oxy tốc độ cao, thông qua một mặt nạ bằng nhựa dẻo úp vào mặt bệnh nhân, có thêm túi dự trữ đi kèm. Cách này phù hợp với người khó thở nhiều trong lúc đang chờ phương pháp hỗ trợ cao cấp hơn.

Như vậy, những bệnh nhân ở thể trạng bệnh nhẹ, các bác sĩ thường dùng tới phương pháp thở qua canula cánh mũi hoặc mặt nạ thở. Tuy nhiên, với các bệnh nhân trở nặng, có bệnh nền và nguy kịch thì phải dùng tới ECMO.

Hiện tại, mặc dù chưa xác định rõ thực hư nhưng đoạn clip của cô gái đeo máy trợ thở không cần dây vẫn đang nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

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