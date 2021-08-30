Bất chấp lệnh giãn cách, cả trăm công nhân ở Quảng Ngãi tụ tập hát karaoke, hả hê quay clip tung lên mạng: Phạt mức kịch khung

Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, cả trăm công nhân của một doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, nơi mới bùng phát dịch Covid-19, tụ tập hát hò.

Thông tin từ báo Giao thông, sáng 30/8, lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh thông tin, sau khi điều tra, xác minh thông tin vụ việc công nhân tụ tập, hát karaoke ở khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16, UBND huyện Sơn Tịnh đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Mensa Industries và cá nhân tổ chức với mức phạt kịch khung theo Nghị định 117 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty TNHH Mensa Industries (khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), đồng thời xử phạt 10 triệu đồng đối với một số cá nhân đứng ra tổ chức cho công nhân hát karaoke vì vi phạm Nghị định 117 và quy định chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Công nhân tụ tập hát karaok vào tối 28/8 trong khi huyện Sơn Tịnh áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh: Báo Giao thông Trước đó, chiều 28/8, ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 4.000 công nhân công ty TNHH Mensa do trước đó đã ghi nhận nhiều ca mắc ở Công ty Hoya Lens Việt Nam (khu công nghiệp VSIP). Chính quyền huyện Sơn Tịnh cũng yêu cầu công ty Mensa và 18 doanh nghiệp ở khu công nghiệp VSIP cách ly tại chỗ với hơn 26.000 công nhân, người lao động; thực hiện nghiêm quy định "ai ở đâu, ở yên đó" Tuy nhiên, hàng trăm công nhân công ty Mensa đã "tụ tập, tổ chức hát karaoke sau buổi xét nghiệm, lúc họ chờ kết quả. Họ cho rằng mở nhạc hát để bớt căng thẳng, dễ ngủ khi cách ly tại chỗ ở công ty. Thậm chí, những người này còn quay video lúc ca hát đăng lên mạng xã hộ

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp này đã bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nếu họ để dịch bệnh lây lan thì phải chịu trách nhiệm hình sự, tạm đình chỉ hoạt động doanh nghiệp. Sáng 30/8, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 26/6 đến nay, ngành Y tế Quảng Ngãi ghi nhận 600 ca COVID-19, trong đó 42 ca Covid-19 nằm trong chùm ca bệnh liên quan đến Công ty Hoya Lens Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi, khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Được biết, Quảng Ngãi đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tương ứng với mức "nguy cơ rất cao" trong thời gian 14 ngày, kể từ 12h ngày 28/8 đối với các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-chap-lenh-gian-cach-ca-tram-cong-nhan-o-quang-ngai-tu-tap-hat-karaoke-ha-he-quay-clip-tung-len-mang-phat-muc-kich-khung-421265.html