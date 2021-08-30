Là 1 trong số 10 thành viên của gia đình cùng nhiễm Covid-19, chàng trai 25 tuổi ở TP..HCM đã kể lại hành trình vượt 'cửa tử' ngoạn mục của cả nhà và chia sẻ kinh nghiệm đến các F0 khác.

Câu chuyện của gia đình anh Phan Văn Hợi (25 tuổi, kĩ sư sửa chữa điện thoại tại quận Tân Phú, TP.HCM) với cả 10 F0 trong gia đình đều khỏi bệnh và chiến thắng được Covid-19, sẽ là động lực rất lớn để những ai đang chẳng may nhiễm bệnh có thể vực dậy tinh thần và chiến thắng được dịch bệnh, khoẻ mạnh trở về hạnh phúc với gia đình. Chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, Hợi cho biết mọi thứ bắt đầu từ ngày 1/8, anh mất vị giác, trước đó anh sốt liên tục về đêm, đau nhức cơ thể, nhưng chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường. Khởi phát triệu chứng đáng lo ngại, anh mua test nhanh về kiểm tra, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, lần lượt các thành viên khác trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng bệnh, qua test nhanh thì toàn bộ 10 người gồm Hợi, 2 anh trai, 1 chị dâu, 2 đứa cháu (3 và 6 tuổi), 4 người thợ may, cùng mắc Covid-19. Hợi cho rằng, nguồn lây có thể do anh từng tiếp xúc với hàng xóm, từ đó khởi phát chuỗi lây nhiễm trong gia đình. Sau đó, cả nhà anh quyết định tự điều trị tại nhà.

Chàng trai trẻ kể lại hành trình 10 thành viên trong gia đình điều trị Covid-19 tại nhà - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Qua các nhóm Facebook và Zalo, Hợi tham khảo các bác sĩ về cách F0 tự điều trị, sử dụng theo toa thuốc được hướng dẫn, như thuốc hạ sốt, bù điện giải,... Anh hướng dẫn cả nhà ăn uống, tắm rửa bằng nước ấm, uống càng nhiều nước càng tốt. Họ cùng rửa mũi, khò họng nhiều lần trong ngày, xông 2 lần mỗi ngày, bổ sung vitamin C đúng liều lượng. Đến ngày thứ 13 tự cách ly, điều trị, 5 người test lại đã âm tính với SARS-CoV-2. Ngày thứ 15, thêm 4 người nữa âm tính. Chỉ còn duy nhất người anh trai thứ 3, 35 tuổi, bị khó thở nhiều, dù trước đó hoàn toàn ổn định từ ngày đầu khởi phát bệnh đến ngày thứ 5. Bước qua ngày thứ 6 đến ngày thứ 12, anh tiến triển nặng, tím tái vì thiếu oxy, khó thở, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại biên) nhảy liên tục từ 94% xuống 91, 89%. Hợi tìm hiểu trên nhóm F0 tự điều trị, được mọi người hướng dẫn F0 tập thở nằm sấp. Người anh trai làm theo, cải thiện được phần nào. Nhưng nhiều lúc ho nhiều, không thở nổi, thậm chí mồm miệng còn rơi vào tình trạng mơ sảng. Sau đó, Hợi liên hệ với một người sếp, mượn được máy tạo oxy dự trữ sẵn trong nhà, giúp tinh thần người anh ổn định hơn. Gắng gượng đến ngày thứ 13, anh trai của Hợi hồi phục được 80%, khỏe hơn và tiến triển dần, đến ngày thứ 23 thì âm tính với SARS-CoV-2.

Cả nhà vượt qua Covid-19 như thế nào? Trong suốt thời gian điều trị bệnh, Hợi vừa tự cứu bản thân, vừa là bác sĩ cho cả gia đình, đã cùng dìu nhau đi qua những cơn nguy kịch để cố gắng phục hồi. Theo Hợi, điều quan trọng nhất, là hãy luôn bình tĩnh, đừng lo lắng mà sa sút tinh thần. Điều quan trọng là F0 hãy cố gắng ăn uống dù virus khiến bản thân mất vị giác. Ngoài ra, hãy vận động nhẹ nhàng, tập thở, uống nhiều nước (ưu tiên nước ấm, nóng) hoặc nước gừng, nước chanh và ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, nhà ở phải thoáng, có ánh mặt trời càng tốt, khử khuẩn thường xuyên nhà vệ sinh, các vật dụng gia đình, tay nắm cửa. F0 nên đeo khẩu trang 24/24, súc họng khò mũi bằng nước muối càng nhiều càng tốt, lưu ý 2 thời điểm thức dậy và trước khi đi ngủ. F0 cũng có thể nấu nồi xông, với các nguyên liệu chanh, gừng, sả. Trong nhà Hợi đã dự trữ sẵn một máy tạo oxy - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị F0 cần theo dõi chỉ số SpO2 mỗi ngày, nếu xuất hiện tình trạng ho, mệt mỏi, khó thở, thì hãy nằm sấp và tập thở để cải thiện oxy. Nếu tình trạng không thuyên giảm, thì cần liên hệ ngay với cấp cứu 115 hoặc đưa F0 đến bệnh viện gần nhất nếu trong nhà không có bình oxy. Riêng với những người già, hoặc có bệnh nền, tốt nhất nên vào bệnh viện, để được các bác sĩ hỗ trợ điều trị. Đặc biệt, anh cũng nhắn nhủ đến mọi người rằng, nếu cả gia đình không may mắc Covid-19, đừng đùn đẩy trách nhiệm hay chỉ trích máy móc về nguồn lây. Đồng thời, anh nhấn mạnh, không được để F0 một mình, rất dễ đẩy họ vào tình huống nguy kịch. Cuối cùng, sau 25 ngày giúp cả gia đình 10 người (trong đó có cả Hợi) chiến thắng Covid-19, chàng trai trẻ gửi gắm đến tất cả mọi người những lời gan ruột: "Sinh có hạn, tử bất kỳ', hãy trân quý sinh mệnh của chính mình và cảnh giác, bảo vệ bản thân và gia đình. Đừng chủ quan vì xung quanh chúng ta luôn có F0, F1. Và hãy nhớ tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế".

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