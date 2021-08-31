Cha mẹ thất nghiệp, bé gái 6 tuổi đạp xe đuổi theo ô tô xin sữa cho em giữa trời nắng gắt, nói 1 câu khiến mạnh thường quân cay khóe mắt

Đời sống 31/08/2021 10:10

Hình ảnh bé gái hối hả đạp xe đuổi theo ô tô giữa trời nắng để xin sữa về cho em nhỏ khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé gái đi một đoạn đường xa xin sữa cho em khiến ai nấy đều rưng rưng nước mắt.

Clip bé gái xin sữa cho em 

Theo chia sẻ của người đăng tải, bé gái 6 tuổi đạp xe đuổi theo ôtô chở sữa phía trước. Chờ tới khi dừng lại mới tới, thỏ thẻ xin hộp sữa về cho em ở nhà. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người cho đồ, em kể không biết bố mẹ nghề gì nhưng hiện tại không đi làm được nữa nên em bé 1 tuổi rưỡi không có sữa uống.

Khi được hỏi sao lại biết ở đây có mà đi xin, bé gái đáp: "Dạ tại con thấy xe chở nên tới xin". Mạnh thường quân hỏi đùa rằng: "Con có cần uống sữa không? Thế bây giờ chọn cho con uống sữa với cho em uống sữa con chọn cho ai?"

Cha mẹ thất nghiệp, bé gái 6 tuổi đạp xe đuổi theo ô tô xin sữa cho em giữa trời nắng gắt, nói 1 câu khiến mạnh thường quân cay khóe mắt - Ảnh 1
Bé gái nhường sữa cho em uống - Ảnh: Cắt từ clip

 Chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô bé vội đáp: "Lấy sữa cho em, tại vì nhường cho em uống". Em cũng không đòi hỏi số lượng mà được cho bao nhiêu cũng xin.

Đoạn clip ngắn khiến nhiều người lặng đi khi xem. Dịch bệnh kéo dài đã khiến cuộc sống của nhiều người dân vốn đã vất vả nay lại càng thêm khó khăn.

Trước đó, cư dân mạng cũng xúc động chia sẻ hình ảnh một nhóm trẻ sống lang thang, vạ vật ở TP.HCM được các tình nguyện viên phát bữa cơm tối. Hành động lễ phép của các em được nhiều người khen ngợi. 

Theo đó,t rong clip được nhóm tình nguyện viên quay và chia sẻ lại, khi được tặng những hộp cơm mới nấu, nước uống và khẩu trang, nhóm 8 trẻ vị thành niên biết dạ thưa các cô chú, còn cúi đầu cảm ơn. Một vài bé không đeo khẩu trang, bối rối kéo áo quá đầu, trùm lên mũi miệng để che mặt. Chúng cũng có ý thức nói người đưa cơm, tặng nước hãy đặt đồ xuống đất để chúng tự lại lấy, tránh việc tiếp xúc quá gần. 

Cha mẹ thất nghiệp, bé gái 6 tuổi đạp xe đuổi theo ô tô xin sữa cho em giữa trời nắng gắt, nói 1 câu khiến mạnh thường quân cay khóe mắt - Ảnh 2
Nhóm trẻ vô gia cư cúi đầu cám ơn khi được giúp đỡ - Ảnh: Cắt từ clip

 Khi được phát tiền, một cậu bé trong nhóm như sực nhớ ra còn thiếu người, vội vàng nói: "Còn hai thằng nữa vừa đi mua đồ, cô cho thêm ạ" để lấy thêm tiền và cơm cho bạn mình đang vắng mặt. Nhà hảo tâm cũng vui lòng cho thêm mà không chất vấn gì về hai trường hợp kia.

Đặc biệt hơn cả, đa phần tụi nhỏ đi chân đất, mặt mũi người ngợm lấm lem, nhưng sau khi nhận quà, chúng liên tục cúi đầu, miệng ríu rít "Cảm ơn cô chú", "Chúc cô chú buổi tối vui vẻ"... Một cậu bé còn quan tâm hỏi thăm: "Ủa cô, sao tối rồi cô đi phát đồ vậy cô?"..

Những câu chuyện đầy xót xa trong mùa dịch bệnh khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ai nấy đều mong sớm có thể trở lại cuộc sống bình yên như trước kia, để không ai còn phải chứng kiến những hình ảnh đáng thương như thế này. 

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Từ khóa:   đàn ông xin sữa bé gái nhiễm Corona tiền cứu trợ COVID-19

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