Thai phụ bị lây Covid-19 từ nhà trọ sinh viên dẫn đến nguy kịch mất con, các bác sĩ đã cứu sống chị bên lằn ranh sinh tử.

Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/8, đại diện Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (đóng tại Bệnh viện Quốc tế City, quận Bình Tân) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống thai phụ mắc COVID-19 rất nặng. Được biết, thai phụ mắc COVID-19 là một trong số những chủ nhà trọ sống rất nhân hậu. Thành phố giãn cách, sinh viên không thể về nhà, chị quyết định không thu phí nhà trọ, cung cấp các bữa ăn miễn phí. Tuy vậy, chị không may bị lây Covid-19 từ một sinh viên trọ học tại đây dẫn đến tiến triển nguy kịch phải mất con Những ngày sau đó, thai phụ bị trở nặng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thai nhi 29 tuần đã vĩnh viễn không thể chào đời.

“Sản phụ bị hội chứng ARDS, phổi đã bị hư hỏng nặng, phải đặt nội khí quản. Máy móc không có tác dụng, các điều dưỡng ngày đêm ngồi bóp bóng. Chúng tôi bàn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương các phương án tối ưu nhất để cứu ca này. Lúc đó, chỉ nghĩ cứu nhân đạo là chính, vì không ai dám nói ra sự vô vọng có thật”, PGS.TS. Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực chia sẻ. Các y bác sĩ ệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tận tình cứu chữa các bệnh nhân nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực - Ảnh: Công an Nhân dân Người bệnh nặng đầu tiên tại Trung tâm đã được cứu sống ngay trên "lằn ranh" sinh tử. Các bác sĩ hối hả giữa đêm, hội chẩn liên tục để níu chút hy vọng mong manh. Như một mầm sống thôi thúc từ bên trong sản phụ, các chức năng sống dần dần hồi phục.

“Đó có lẽ là phúc lớn của một người phụ nữ sống có tâm đức. Chúng tôi đã nghĩ, cô ấy không thể qua khỏi. Đây là kỳ tích đầu tiên chúng tôi lập được. Tuần qua đã có 21/101 người bệnh được điều trị và đưa về tuyến dưới. Con số tuy khiêm tốn, nhưng là động lực lớn lúc này”, Bác sĩ Khôi chia sẻ. Cũng theo nguồn tin trên, hiện tại trung tâm có 50 người bệnh thở máy và 49 người bệnh thở HFNC. Điều truyền cảm hứng tích cực cho đội ngũ ngày đêm chiến đấu trong phòng bệnh chính sự là sự hồi phục của các bệnh nhân, là những lá thư sẵn sàng xin vào chiến tuyến điều trị của các nhân viên y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-nu-chu-tro-thien-luong-cho-sinh-vien-an-o-mien-phi-mua-dich-nhiem-covid-19-nguy-kich-mat-con-trong-bung-421455.html