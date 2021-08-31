Xót xa nữ chủ trọ thiện lương cho sinh viên ăn ở miễn phí mùa dịch nhiễm Covid-19 nguy kịch, mất con trong bụng

Đời sống 31/08/2021 00:25

Thai phụ bị lây Covid-19 từ nhà trọ sinh viên dẫn đến nguy kịch mất con, các bác sĩ đã cứu sống chị bên lằn ranh sinh tử.

Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/8, đại diện Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (đóng tại Bệnh viện Quốc tế City, quận Bình Tân) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống thai phụ mắc COVID-19 rất nặng.

Được biết, thai phụ mắc COVID-19 là một trong số những chủ nhà trọ sống rất nhân hậu. Thành phố giãn cách, sinh viên không thể về nhà, chị quyết định không thu phí nhà trọ, cung cấp các bữa ăn miễn phí. Tuy vậy, chị không may bị lây Covid-19 từ một sinh viên trọ học tại đây dẫn đến tiến triển nguy kịch phải mất con Những ngày sau đó, thai phụ bị trở nặng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thai nhi 29 tuần đã vĩnh viễn không thể chào đời.

Sản phụ bị hội chứng ARDS, phổi đã bị hư hỏng nặng, phải đặt nội khí quản. Máy móc không có tác dụng, các điều dưỡng ngày đêm ngồi bóp bóng. Chúng tôi bàn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương các phương án tối ưu nhất để cứu ca này. Lúc đó, chỉ nghĩ cứu nhân đạo là chính, vì không ai dám nói ra sự vô vọng có thật”, PGS.TS. Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực chia sẻ. 

Xót xa nữ chủ trọ thiện lương cho sinh viên ăn ở miễn phí mùa dịch nhiễm Covid-19 nguy kịch, mất con trong bụng - Ảnh 1
 Các y bác sĩ ệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tận tình cứu chữa các bệnh nhân nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực - Ảnh: Công an Nhân dân

 Người bệnh nặng đầu tiên tại Trung tâm đã được cứu sống ngay trên "lằn ranh" sinh tử. Các bác sĩ hối hả giữa đêm, hội chẩn liên tục để níu chút hy vọng mong manh. Như một mầm sống thôi thúc từ bên trong sản phụ, các chức năng sống dần dần hồi phục.

Đó có lẽ là phúc lớn của một người phụ nữ sống có tâm đức. Chúng tôi đã nghĩ, cô ấy không thể qua khỏi. Đây là kỳ tích đầu tiên chúng tôi lập được. Tuần qua đã có 21/101 người bệnh được điều trị và đưa về tuyến dưới. Con số tuy khiêm tốn, nhưng là động lực lớn lúc này”, Bác sĩ Khôi chia sẻ.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện tại trung tâm có 50 người bệnh thở máy và 49 người bệnh thở HFNC. Điều truyền cảm hứng tích cực cho đội ngũ ngày đêm chiến đấu trong phòng bệnh chính sự là sự hồi phục của các bệnh nhân, là những lá thư sẵn sàng xin vào chiến tuyến điều trị của các nhân viên y tế.

Cùng lúc mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời, chồng là F0 trào nước mắt ngày trở về: 'Thà vẫn còn dương tính, chứ giờ về phòng 1 mình lại nhớ vợ con'

Cùng lúc mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời, chồng là F0 trào nước mắt ngày trở về: 'Thà vẫn còn dương tính, chứ giờ về phòng 1 mình lại nhớ vợ con'

Vợ chồng anh cùng mắc Covid-19. Thời điểm nhập viện, vợ anh đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 7. Sau đó, chị cùng đứa con trong bụng không qua khỏi, mình anh trở về trong nỗi đau đớn tột cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   thai phụ nhiễmCovid-19 10 trẻ em mắc COVID-19 thai phụ tử vong

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị