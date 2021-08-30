Những ai là F0 đặc biệt chú ý: Chuyên gia chỉ cách 'đi bộ 6 phút' phát hiện sớm tổn thương phổi tiềm ẩn

Sức khỏe 30/08/2021 23:35

Phương pháp 'test đi bộ 6 phút' giúp phát hiện sớm tổn thương ở phổi mà bất cứ ai cũng nên biết.

Theo báo Tuổi Trẻ Online, mới đây, GS Dương Quý Sỹ, phó chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam đã chia sẻ phương pháp "test đi bộ 6 phút" vào phác đồ đánh giá bệnh nhân COVID-19 nhằm phát hiện sớm những bệnh nhân có tổn thương phổi tiềm ẩn. Cụ thể như sau: 

Thực hiện test đi bộ

Các bước thực hiện test đi bộ 6 phút tại nhà cho người bị nhiễm COVID-19:

1. Đo SpO2 đầu ngón tay và ghi nhận chỉ số trước khi làm test.

2. Tự canh mốc thời gian, đặt chế độ bấm giờ 6 phút trên điện thoại hoặc nhờ người sống cùng là F0 bấm hộ để thông báo khi hết 6 phút.

3. Đi bộ vòng quanh phòng hoặc khoảng trống trong sân nhà liên tục trong vòng 6 phút không nghỉ.

4. Ghi nhận chỉ số SpO2 ngay khi vừa hết 6 phút, sau đó ngừng đi bộ ngồi nghỉ.

5. Diễn giải kết quả:

Nếu sau đi bộ 6 phút SpO2 vẫn không thay đổi và vẫn ≥95%, tình trạng oxy hóa máu tốt. Nếu chỉ số SpO2 còn 93 - 94% thì tình trạng oxy hóa máu giảm lúc vận động cần theo dõi và có thể thực hiện test đi bộ sau 6 - 8 giờ; nếu vẫn không cải thiện nên theo dõi sát và xin ý kiến tham vấn bác sĩ gia đình hoặc các đơn vị chăm sóc tại nhà.

Nếu chỉ số SpO2<93% thì tình trạng oxy hóa máu giảm cần xin ý kiến tham vấn bác sĩ gia đình hoặc các đơn vị chăm sóc tại nhà. Nếu chỉ số SpO2 giảm so với ban đầu > 3 chỉ số %, xin ý kiến tham vấn bác sĩ gia đình hoặc các đơn vị chăm sóc tại nhà.

Những ai là F0 đặc biệt chú ý: Chuyên gia chỉ cách 'đi bộ 6 phút' phát hiện sớm tổn thương phổi tiềm ẩn - Ảnh 1
Các F0 tập thể dục tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 (TP.HCM) - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 Ngoài ra, các F0 cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây: 

- Nên đi theo bước chân thường ngày đi tập thể dục hoặc theo nhịp sinh hoạt bình thường, không nên gắng sức đi nhanh gây khó thở.

- Trong quá trình đi bộ nếu thấy có các dấu hiệu bất thường sau đây thì phải ngưng ngay và ngồi nghỉ cho đến khi hết triệu chứng, thông báo cho người nhà hoặc bác sĩ gia đình: đau đầu, chóng mặt, đau ngực, khó thở, ho nhiều.

- Để tránh trường hợp đi bộ chậm quá mức thì những người thường xuyên đi bộ tập thể dục có thể lấy mức khoảng cách tối thiểu đạt được khi đi bộ 6 phút của nữ dưới 60 tuổi là 400m và nam là 480m. Lưu ý duy trì nhịp hít thở sâu và điều hòa khi thực hiện test đi bộ 6 phút.

- Nếu chỉ có một mình trong phòng khi thực hiện test thì có thể không cần đeo khẩu trang trong 6 phút đi bộ. Có thể lập lại test mỗi 6-8 giờ và mỗi ngày để theo dõi tình trạng oxy máu ổn định hay không ổn định và ghi vào sổ theo dõi sức khỏe cá nhân. 

- Những người (dưới 60 tuổi) không có bệnh hô hấp, tim mạch trước đây nhưng có SpO2 trước khi thực hiện test đi bộ 6 phút < 95% không nên thực hiện test và lưu ý theo dõi thêm hoặc báo cho bác sĩ gia đình hoặc đơn vị chăm sóc y tế.

Ngoài ra, tại các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, việc thực hiện test đi bộ 6 phút cho bệnh nhân trước khi xuất viện cũng giúp đánh giá được tình trạng suy hô hấp của người bệnh đã ổn định hay chưa.

Những ai là F0 đặc biệt chú ý: Chuyên gia chỉ cách 'đi bộ 6 phút' phát hiện sớm tổn thương phổi tiềm ẩn - Ảnh 2
Phổi của 1 bệnh nhân rẻ tuổi bị Covid-19 tàn phá với những mảng trắng trên phim chụp - Ảnh: Vietnamnet

 Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, các chuyên gia nhận định phổi những người bình phục sau nhiễm SARS-CoV-2 có thể trở lại “như bình thường”, khắc phục được tình trạng gắng sức kém (bước nhanh thở hổn hển) sau 6 tháng, nhưng để phổi hồi phục hoàn toàn có thể phải mất đến 15 năm. Ở những người tổn thương phổi nặng chức năng phổi giảm đi khoảng 20-30%. Do vậy, bệnh nhân xuất viện nên áp dụng các bài tập cho phổi tăng cường thở đồng thời tốt cả cho tim mạch để cơ thể hồi phục từ từ.

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