NÓNG: Giữa đêm, cô gái trẻ nhảy cầu Nhật Tân trong tiếng hét thất thanh của người đi đường, khoảnh khắc cuối gây ám ảnh

Đời sống 31/08/2021 00:12

Trước khi gieo mình xuống dòng nước lạnh, cô gái trẻ còn tạo dáng dễ thương khiến tất cả những người chứng kiến ám ảnh.

Tối 30/8, xuất hiện trên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ nhảy cầu Nhật Tân, nghi là tự tử khiến tất cả hoảng sợ.

Theo đó, một cô gái đứng trên thành cầu bấp bênh, quay mặt về phía lan can. Gần đó tập trung nhiều người đang liên tục cố gắng nói chuyện, lôi kéo sự chú ý của cô.

Cô gái này thậm chí còn tạo dáng dễ thương để mọi người bên trong chụp ảnh mình. Vậy nhưng ngay sau đó, người này đã nghiêng người, gieo mình xuống dưới dòng sông. Bị bất ngờ, những người gần đó hốt hoảng, la hét chạy tới nhưng đã quá muộn.

"Đừng em ơi" - giọng của một người phụ nữ trong clip vang lên khi thấy cô gái làm điều dại dột.

NÓNG: Giữa đêm, cô gái trẻ nhảy cầu Nhật Tân trong tiếng hét thất thanh của người đi đường, khoảnh khắc cuối gây ám ảnh - Ảnh 1
Khoảnh khắc cô gái đứng trên thành cầu bấp bênh, được nhiều người khuyên ngăn - Ảnh: Cắt từ clip

 Chia sẻ trên báo Pháp luật và Bạn đọc, anh V.N. – người quay đoạn clip đó cho biết sự việc xảy ra tại cầu Nhật Tân, tại trụ cầu thứ nhất và thứ hai nhìn từ hướng Hà Nội sang Đông Anh.

"Lúc mình đi tới thì thấy cô gái ấy đang đứng cùng một chàng trai. Không rõ việc gì nhưng mình đoán hai người có cãi vã. Sau đó, mình là người đầu tiên phát hiện ra việc cô gái có ý định không hay nên đã vẫy mọi người lại để cùng khuyên ngăn. Mình cũng gọi cả chàng trai, có lẽ là người yêu bạn ấy ra nhưng không thể làm gì được. Chàng trai này cho mình biết là cô gái không nói được nên khi anh tới, hai người có dùng cử chỉ để nói chuyện với nhau. Nhưng rồi cô gái vẫn quyết định gieo mình xuống dưới", nhân chứng chia sẻ. 

NÓNG: Giữa đêm, cô gái trẻ nhảy cầu Nhật Tân trong tiếng hét thất thanh của người đi đường, khoảnh khắc cuối gây ám ảnh - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

 Hiện đoạn clip về sự việc đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng để lại rất nhiều bình luận trái chiều dưới mỗi bài viết liên quan đến sự việc này. 

Vừa trực chốt, vừa chạy đôn đáo mua thức ăn hỗ trợ bà con, cán bộ kiểm dịch kiệt sức ngất xỉu tại vỉa hè, nhìn chiếc áo đẫm mồ hôi mà thương

Vừa trực chốt, vừa chạy đôn đáo mua thức ăn hỗ trợ bà con, cán bộ kiểm dịch kiệt sức ngất xỉu tại vỉa hè, nhìn chiếc áo đẫm mồ hôi mà thương

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