Vừa khỏi Covid-19, mẹ nghẹn ngào xin đến chăm 3 con thơ là F0, con út ngơ ngác không kịp nhận ra mẹ: 'Chấp nhận bị lây lại để được ở bên con'

Mới đây, cư dân mạng nức nở trước đoạn clip ngắn ghi lại cuộc hội ngộ xúc động của bốn mẹ con, tạm xa nhau một thời gian vì dịch bệnh. T.L, người đăng tải đoạn clip chia sẻ: "Mẹ bị COVID-19 được đưa đi cách ly tập trung. 3 đứa con thơ đành ngậm ngùi gửi cho hàng xóm. Sau đó, hàng xóm và các bé cũng bị COVID-19 nên được đưa đi cách ly ở một điểm khác. Không thể ở bên chăm sóc con , người mẹ ngày nào cũng khóc. Hôm nay, người mẹ được cho về nhà cách ly vì nồng độ virus đã giảm (CT trên 30). Lo lắng cho các con, chị xin điểm cách ly cho qua ở với các con. Chị chấp nhận tất cả, chấp nhận bị lây nhiễm lại để được ở bên con".

Trong giây phút gặp lại các con, người mẹ dáng vẫn còn mỏi mệt nhưng không sao giấu nổi cảm giác hạnh phúc. Em bé lớn nhất khoảng 4 tuổi lon ton chạy ra đón mẹ, phụ mẹ xách đồ cá nhân. Em ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, khẽ đẩy mẹ vào phòng, reo lên: "Mẹ lên tới rồi!". Thậm chí, cô bé còn hồn nhiên lục trong bọc đồ mẹ mang tới, hỏi "Bánh đâu?" khiến ai nấy không khỏi nghẹn ngào.

Khoảnh khắc người mẹ mừng rỡ khi được gặp lại 3 con, liên tục ôm con hôn để thỏa nỗi nhớ - Ảnh: Cắt từ clip

Em bé thứ hai, khoảng 2 tuổi, hớn hở đứng cạnh, cười toe toét rồi nhún nhảy, đòi mẹ bế. Khi đã được mẹ bế, bé cười sung sướng, dụi đầu vào vai mẹ. Người mẹ xúc động ôm lấy con mà hôn hít.

Một người phụ nữ khác, có vẻ là hàng xóm được chị gửi gắm con ngồi ngay gần, nựng nịu bé út cỡ vài tháng tuổi như nhắc người mẹ: "Nè, cục vàng nè, cục vàng bé bỏng nè".

Con gái lớn (áo xanh) và bé thứ 2 vui mừng ôm mẹ, trong khi bé út ngơ ngác nhìn, chưa kịp nhận ra mẹ - Ảnh Cắt từ clip

Ấy thế nhưng, bé út còn quá nhỏ để hiểu được khoảnh khắc "hội ngộ" mà là như thế nào. Ban đầu em còn ngơ ngác không kịp nhận ra mẹ. Mãi đến khi thấy hai chị xoắn xuýt ôm mẹ, nghe thấy giọng mẹ và nhìn rõ gương mặt, em mới nhoẻn miệng cười tươi. Sau khi cảm ơn người dẫn mẹ vào phòng, ba đứa cứ quẩn quanh cạnh mẹ, ôm ghì lấy không muốn rời.

Sau khi được mẹ bế, nghe tiếng mẹ, bé út cuối cùng đã kịp nhận ra mẹ và cười toa toét - Ảnh: Cắt từ clip

Người hỗ trợ cho 4 mẹ con được gặp nhau, cũng là người đăng tải khoảnh khắc xúc động lên mạng xã hội chia sẻ thêm, thời điểm người mẹ được ra viện và ngỏ ý muốn chăm con, hai điểm cách ly cũng đồng ý nhưng không còn xe đưa đón. Lúc này, L. đã liên hệ với xe tình nguyện để hỗ trợ chở người mẹ sang đoàn tụ với các con. "Nhìn cảnh mẹ con gặp nhau mà rơi nước mắt. Mong rằng dịch bệnh mau qua khỏi để không còn cảnh chia ly" - cô viết.

Có lẽ, bất cứ ai khi xem những hình ảnh này đều không khỏi thương cảm và cầu mong dịch bệnh sớm chấm dứt để không gia đình nào phải chịu cảnh ly tán đau lòng.