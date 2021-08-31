Sau hơn 10 ngày chứng kiến cảnh chồng qua đời trên chiếc xe lăn, người phụ nữ vô gia cư bật khóc khoảnh khắc nhận lại tro cốt của ông.

Những ngày qua, câu chuyện về người phụ nữ vô gia cư ở Sài Gòn mất chồng giữa mùa Covid-19, khoảnh khắc bà gục ngã trước phút thi hài chồng được đội cứu trợ đưa về nơi an nghỉ khiến ai nấy đều xót xa. Hơn 1 tuần kể từ ngày sự việc đau lòng xảy đến, ngày 29/8, bà Nguyễn Thị Thu Lan - người vợ lam lũ xuất hiện trong bức ảnh gây chân động dư luận đã được nhận lại tro cốt người chồng xấu số của mình là ông Nguyễn Văn Tài (hưởng dương 53 tuổi). Sau đó, bà đã đưa tro cốt của chồng về chùa Pháp Minh (Bình Thạnh).

Bà Lan được mọi người hỗ trợ đi nhận tro cốt của chồng.- Ảnh chụp màn hình Bà Lan khóc nức nở ôm hũ tro cốt chồng vào lòng - Ảnh: Internet Đáng chú ý, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bà Lan bật khóc nức nở khi nhận lại hũ tro của ông Tài khiến ai nấy đều không kìm được nước mắt. Trong suốt quãng đường từ địa điểm nhận tro cốt tại Ban chỉ huy quân sự quận 10 về đến chùa Pháp Minh, bà Lan luôn ôm chặt lấy hũ tro, không ngừng khóc. Bà liên tục khóc nấc, phải được người khác dìu mới có thể đứng vững - Ảnh: Cắt từ clip Được biết, bà đã cùng chồng bươn chải trên mảnh đất hoa lệ này nhiều năm qua. Dù nghèo khó nhưng suốt 20 năm họ vẫn đồng hành và vẫn nương tựa vào nhau, cùng đi qua no đói từng ngày. Ấy thế mà bệnh tật đã khiến ông cụ ra đi mãi mãi, để lại cụ bà ngất lịm bên chiếc xe lăn chở thi hài chồng.

Hiện tại, bà Lan đang sống cùng người em họ. Phía tổ chức từ thiện cũng đã kiểm chứng thông tin trên là chính xác và yên tâm để bà về sống chung. Nhiều mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh của bà Lan đã vận động quyên góp được số tiền 32 triệu để hỗ trợ bà Lan vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hình ảnh người vợ ngồi thất thần khi chứng kiến chồng mất trên chiếc xe lăn - Ảnh: Thanh Niên Bà Lan tuy may mắn không bị nhiễm Covid-19 nhưng lại đang mang trong mình căn bệnh u nang buồng trứng. Hy vọng với số tiền trên bà có thể đi thăm khám và điều trị dứt điểm. Trước đó, vào hôm 20/8, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện người phụ nữ vô gia cư ở Sài Gòn gục ngã khi chứng kiến chồng qua đời trên chiếc xe lăn. Trên chiếc xe lăn có rất nhiều túi đồ của mạnh thường quân gửi tặng, nhưng chưa kịp cùng vợ chung niềm vui thì người chồng đã phải đi trước một bước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không thể đưa tiễn chồng về đoạn đường cuối, người phụ nữ khóc cạn nước mắt bất lực nhìn theo đoàn xe của đội cứu trợ. Cảm thông trước hoàn cảnh của bà Lan, nhóm hỗ trợ mai táng 0 đồng của chị Giang Kim Cúc cùng những cộng sự đã đứng ra lo mai táng cho ông Tài, đồng thời sắp xếp chỗ ở ổn định cho bà Lan.

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