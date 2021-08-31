NÓNG: TP.HCM đề xuất tiêm vắc xin cho hơn 642.000 học sinh 12-18 tuổi để trở lại trường

Xã hội 31/08/2021 14:59

Để học sinh an tâm trở lại học tập vào học kỳ 2, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP tổ chức tiêm vaccine cho hơn 642.000 học sinh 12-18 tuổi.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 31/8, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình đề nghị UBND TP có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 và mũi 2 cho học sinh 12-18 tuổi với nguồn vaccine phù hợp. Việc tiêm vắc xin cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ 2. Số lượng đề xuất tiêm vắc xin là hơn 642.000 học sinh.

Việc này nhằm đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện, đáp ứng mục đích, yêu cầu và nội dung chương trình năm học 2021 - 2022. Đặc biệt đối với học sinh khó khăn về cơ sở vật chất hoặc không có người thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến.

Đồng thời, việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12-18 tuổi cũng nhằm đảm bảo cho học sinh TP được an toàn, an tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, giữ vững chất lượng giáo dục trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.

NÓNG: TP.HCM đề xuất tiêm vắc xin cho hơn 642.000 học sinh 12-18 tuổi để trở lại trường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trước đó, trong dự thảo tờ trình về Ban hành Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho đội ngũ nhà giáo, nghiên cứu và có kế hoạch tiêm vắc-xin cho đối tượng học sinh ngay khi được phép.

Trong một diễn biến liên quan đến lịch tựu trường học sinh tại TP.HCM, thông tin mới nhất từ báo Tiền Phong cho hay, năm nay TP.HCM sẽ không có khai giảng, tựu trường tập trung. Trong trường hợp việc học trực tuyến kéo dài, thành phố sẽ tính toán tham mưu sử dụng các tuần dự trữ, kéo dài thêm năm học, nhất là các lớp 1, 2 và đầu cấp để bảo đảm chương trình, kết quả học tập.

Khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, các cơ sở giáo dục dần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch, ngành Giáo dục sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cho trẻ đến trường, ưu tiên khối lớp 1, 2 và các lớp đầu, cuối cấp, chia nhỏ lớp để học trực tiếp. Các khối khác sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp dịch bệnh chưa có tiến triển tốt, học sinh học trực tuyến cả học kỳ I, nếu tình hình khả quan sẽ học trực tiếp một số môn, dạy trực tiếp cho một số đối tượng để dự các kỳ thi. Thời gian kết thúc năm học của các khối lớp này có thể kéo dài đến cuối tháng 6/2022.

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