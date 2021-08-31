Một chùm ca bệnh Covid-19 vừa được ghi nhận tại đám tang nên huyện Nga Sơn với 155.000 dân phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 bắt đầu từ 6 giờ ngày 31/8.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 31/8, UBND huyện Nga Sơn, Chủ tịch huyện vừa ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ toàn huyện bất đầu từ 6h ngày 31/8, sau khi địa phương này ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 tại một đáng tang ở thị trấn Nga Sơn. Trước đó, qua điều tra, truy vết những người có liên quan tới chùm ca mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa), huyện Nga Sơn đã truy vết được nhiều trường hợp từng đến bệnh viện này điều trị, chăm sóc người thân từ ngày 15/8 đến ngày 30/8, nên đã thực hiện các xét nghiệm.

Đến tối ngày 30/8, huyện Nga Sơn đã ghi nhận có 3 ca mắc Covid-19 liên quan tới 1 đám tang tại tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn (diễn ra hôm 26/8). Trước việc xuất hiện 1 chùm ca bệnh ngoài cộng đồng, để kịp thời ngăn chặn việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Nga Sơn hơn 155.000 dân, theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 31/8.

Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 tiểu khu gồm: Long Khang, Thắng Thịnh, Trung Bắc và Bách Lợi, thuộc thị trấn Nga Sơn. Thời gian cách ly bắt đầu từ 6 giờ ngày 31/8 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa: Internet Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến sáng ngày 31/8, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận tổng cộng 302 ca mắc Covid-1. Hiện có 3 điểm dịch ngoài cộng đồng được ghi nhận gồm huyện Nông Cống, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) và điểm dịch thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn). Cũng theo Người lao động, chiều ngày 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện, kể từ 18 giờ ngày 30/8 tạm dừng các hoạt động: Các tiệm, cơ sở cắt tóc, gội đầu, thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp; các chợ cóc, chợ tạm cho đến khi có thông báo mới. Tăng cường quản lý lao động tự do, người bán hàng rong; quản lý và xét nghiệm Covid-19 cho các shipper (người giao hàng công nghệ); lái xe taxi, xe khách, xe ôm. Đồng thời, triển khai xét nghiệm Covid-19 để tầm soát đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chiến sỹ lực lượng vũ trang; giáo viên, học sinh…; tiểu thương tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chum-ca-covid-19-o-dam-tang-tai-thanh-hoa-hon-150000-dan-phai-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-15-421526.html