Văn bản của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đưa ra kết luận hai trường hợp tử vong tại huyện Đức Trọng sau 36 giờ tiêm vắc xin COVID-19 do các bệnh lý nền từ trước.

Ngày 31/8, thông tin trên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết hai trường hợp tử vong tại huyện Đức Trọng sau 36 giờ tiêm vắc-xin Covid-19 là do bệnh lý nền. Giải đáp thắc mắc về việc 2 trường hợp này tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 loại Moderna khi mới chỉ cách mũi 1 khoảng 22 ngày, trong khi quy định từ 4 đến 6 tuần, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: "Ngành Y tế địa phương thực hiện đúng quy định, không sớm và nguyên nhân tử vong là do mắc bệnh lý nền từ trước". Đồng thời, đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng cho rằng 2 trường hợp tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19 nêu trên là điều đáng buồn nhưng nguyên nhân không liên quan đến việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mà do các bệnh lý nền.

Ảnh minh họa: Internet Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về hai trường hợp tử vong tại huyện Đức Trọng sau 36 giờ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna. Trường hợp thứ nhất là ông N.A. (78 tuổi, ngụ xã Tân Hội, H.Đức Trọng), được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 1 vào ngày 6.8, đến ngày 28.8 được tiêm mũi 2, cùng loại vắc xin Moderna, số lô 067d21a. Tiền sử bệnh trước tiêm, ông A bị ung thư phổi, suy tim độ 3, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy kiệt.

Trong quá trình tiêm, ông N.A. được khám sàng lọc và thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 theo đúng quy định; theo dõi sau tiêm 30 phút, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, dấu sinh hiệu trong giới hạn bình thường. Trong 24 giờ đầu không có dị ứng, nổi mề đay, khó thở, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Đến 17 giờ 43 ngày 29.8, ông N.A. được đưa vào Trung tâm Y tế Đức Trọng trong tình trạng khó thở, tăng tiết đờm dãi, ho đàm, đi cầu lỏng… Các bác sĩ cho ông A. thở oxy, truyền Rigerlactat 500ml và chẩn đoán ông A. bị viêm phổi, ung thư phổi, suy tim độ III, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy kiệt, nhiễm trùng đường ruột. Bệnh tiên lượng nặng nên ông A. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng điều trị. Đến 3 giờ ngày 30.8, ông A. tử vong tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng với chẩn đoán viêm phổi, choáng tim, ung thư phổi, suy tim độ 3, thiếu máu cơ tim cục bộ. Trường hợp thứ hai là bà N.T.L. (73 tuổi, ngụ TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng), được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 vào ngày 6.8, đến ngày 28.8 được tiêm mũi 2 vắc xin Moderna (số lô 067d21a). Tiền sử bệnh trước tiêm, bà L. tăng huyết áp độ 3, đái tháo đường type II. Trong quá trình tiêm được khám sàng lọc và thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 theo đúng quy định. Sáng 28.8, trong quá trình khám sàng lọc, bà L. có huyết áp 180/100 mmHg, được kê đơn điều trị và hẹn chiều quay lại. Chiều ngày 28.8, bệnh nhân quay lại khám, huyết áp lần 1 là 160/90 mmHg, lần 2 sau 30 phút là 145/90 mmHg. Bệnh nhân đủ điều kiện an toàn được tiêm vắc xin. Theo dõi sau tiêm 30 phút, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, dấu sinh hiệu trong giới hạn bình thường. Trong 24 giờ đầu không có dị ứng, nổi mề đay, khó thở, ăn uống sinh hoạt bình thường. Đến 5 giờ ngày 30.8, người nhà thông báo cho ngành y tế bà L. tử vong tại nhà.

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