CDC Hà Nội: Sau 6/9, Hà Nội có thể phải tiếp tục giãn cách xã hội thêm ít nhất 7 ngày

Xã hội 01/09/2021 12:11

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn, nhiều khả năng thành phố phải tiếp tục gia hạn thêm thời gian giãn cách xã hội sau ngày 6/9.

Ngày 1/9, chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Khổng Minh Tuấn cho biết với số lượng ca F0 trong cộng đồng vẫn tăng, và đặc biệt là ý thức chấp hành giãn cách của người dân như hiện nay, thì việc thực hiện giãn cách xã hội có thể sẽ phải tiếp tục sau thời điểm 6/9.

Trước câu hỏi đối với các quận huyện "vùng xanh" hoặc một số địa phương đã hơn 30 ngày không phát hiện ca nhiễm mới, liệu TP có nới lỏng giãn cách đối với các địa phương trên sau ngày 6/9? Ông Tuấn cho biết, các quận ngoại thành hiện nay cơ bản đã "sạch", tuy nhiên việc giãn cách một nửa là vấn đề lớn.

Bên cạnh đó, lý giải nguyên nhân tại sao sau gần 45 ngày giãn cách xã hội, số ca COVID-19 ở Hà Nội vẫn không có dấu hiệu giảm, ông PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết khi đã có những ca F0 trong cộng đồng thì để đưa dịch trở về 0 là rất khó.

 Thông tin thêm trên Tiền Phong, ông Khổng Minh Tuấn cho rằng, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn khá căng thẳng, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Nếu không bóc tách triệt để được các F0 ở cộng đồng thì rất nguy hiểm. Việc thực hiện giãn cách xã hội, cách ly giữa người với người phải được thực hiện nghiêm túc.

"Thành phố có lẽ phải duy trì giãn cách xã hội thêm ít nhất là 7 ngày, hoặc cũng có thể dài hơn để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Bây giờ nếu không giãn cách nữa thì không thể phòng, chống dịch bệnh. Tất nhiên, việc này Thành uỷ và UBND thành phố sẽ quyết định, xem xét dựa trên cả yếu tố phát triển kinh tế xã hội của thành phố", Tiền Phong dẫn lời ông Tuấn. 

Ông Tuấn cũng khuyến cáo đợt nghỉ lễ 2/9 tới, người dân nên tuyệt đối tuân thủ giãn cách xã hội, không được lấy lý do ngày nghỉ lễ để đi lại, gặp gỡ, liên hoan gia đình thì rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến thành quả chống dịch toàn TP.

CDC Hà Nội: Sau 6/9, Hà Nội có thể phải tiếp tục giãn cách xã hội thêm ít nhất 7 ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trong một diễn biến liên quan, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến sáng 1/9, TP Hà Nội có tổng 3.298 ca mắc Covid-19 (trong đợt dịch 4 từ ngày 27-4-2021), trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751ca.

Theo Người lao động, hiện, Hà Nội có 7 ổ dịch Covid-19 lớn, phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc với 566 bệnh nhân tính từ ngày 20/8.

Phức tạp nhất là ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) khởi phát từ ngày 23-8 đến nay đã ghi nhận 372 ca mắc Covid-19; ổ dịch tại phường Văn Chương (quận Đống Đa) ghi nhận 24 ca mắc Covid-19; ổ dịch tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa) ghi nhận 56 ca mắc Covid-19.

Ổ dịch tại chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình) bắt đầu từ ngày 28/8 đến nay ghi nhận 15 ca mắc Covid-19; ổ dịch tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) ghi nhận 47 ca mắc Covid-19; ổ dịch tại xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) khởi phát từ ngày 28/8 đến nay ghi nhận 12 ca bệnh; ổ dịch tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) có 40 ca mắc Covid-19 tính từ 20/8.

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Từ khóa:   Hà Nội giãn cách xã hội F0 trong cộng đồng Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội

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