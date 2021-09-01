MỚI: Sau 5K, Bộ Y tế công bố 'thông điệp 5T' phòng chống Covid-19, khuyến cáo tất cả người dân nên nằm lòng

Sau thông điệp 5K, chiều 1/9, Bộ Y tế tiếp tục gửi đến cộng đồng 'thông điệp 5T' trong giai đoạn tăng cường giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.
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Ngày 1/9, Bộ Y tế công bố thông điệp 5T tới người dân, được coi là “pháo đài” chống dịch Covid-19 trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội.
Thông điệp 5T cụ thể như sau:
1. Tuân thủ nghiêm 5K
Thực hiện nghiêm giãn cách, "ai ở đâu ở yên đó". Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà.
2. Thực phẩm đủ tại nhà
Cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương...
3. Thầy, thuốc đến tận gia
Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã/phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế; tổ chức quản lý, chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà. Cung cấp túi thuốc cho người bệnh. Sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân.
4. Test COVID tất cả
Thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao, hoặc nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam) để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện.
5. Tiêm chủng tại phường/xã
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay ở xã, phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể.
Trước đó, Bộ Y tế liên tục khuyến cáo người dân nghiêm túc tuân thủ "Thông điệp 5K", gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.