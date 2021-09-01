Vợ nhiễm Covid-19 nguy kịch, chồng âm tính chẳng màng nguy hiểm cúi người hô hấp nhân tạo cứu vợ khiến hàng triệu người rưng nước mắt

Đời sống 01/09/2021 15:36

Trong giây phút vợ thập tử nhất sinh, người chồng không màng đến sức khỏe của chính mình, chỉ cố gắng tìm mọi cách để vợ được sống.

Mới đây, một tài khoản Tiktok đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc người chồng cố gắng hết sức để hô hấp nhân tạo cho vợ trong lúc chờ xe cấp cứu đến khiến ai nấy nghẹn ngào. Đi kèm đoạn clip là dòng chia sẻ: "F0 nguy kịch được chồng hô hấp nhân tạo"

Theo nội dung trong clip và thông tin mà tài khoản này đăng tải thì một người đàn ông đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho vợ của mình khi thấy vợ nguy kịch. Người vợ là F0, người chồng xét nghiệm âm tính. Đoạn clip được ghi lại từ tầng cao của một nhà hàng xóm gần đó. Khi nhận về nhiều bình luận, tài khoản này cho biết clip này không phải do cô trực tiếp quay mà chỉ đăng tải lại.

Vợ nhiễm Covid-19 nguy kịch, chồng âm tính chẳng màng nguy hiểm cúi người hô hấp nhân tạo cứu vợ khiến hàng triệu người rưng nước mắt - Ảnh 1
Khoảnh khắc người chồng thực hiện hô hấp nhân tạo cho vợ gây xúc động - Ảnh: Cắt từ clip

 Rất nhiều cư dân mạng đã vô cùng xúc động trước hành động người chồng dành cho vợ. Có lẽ trong giây phút vợ thập tử nhất sinh, trong lòng người đàn ông ấy không màng đến sức khỏe của chính mình, chỉ mong vợ được sống. 

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, rất nhiều hình ảnh xúc động về các cặp vợ chồng cũng được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, một video ngắn ghi lại cảnh hai vợ chồng phải xa nhau vì cách ly nhưng anh chồng vẫn quan tâm, chăm sóc cho vợ bầu chu đáo khiến dân tình không khỏi ghen tỵ. Đi kèm đó là dòng trạng thái: “Hành trình 21 ngày cách ly. Khi bạn không được gặp vợ nhưng vẫn tìm cách đưa đồ ăn cho vợ.”

Vợ nhiễm Covid-19 nguy kịch, chồng âm tính chẳng màng nguy hiểm cúi người hô hấp nhân tạo cứu vợ khiến hàng triệu người rưng nước mắt - Ảnh 2
Anh chồng lén lút mang đồ ăn rồi vội vàng hôn lên bụng bầu của vợ - Ảnh: Internet

 Trong clip được đăng tải, anh chồng cầm trên tay một bịch đồ ăn ngon rồi lén mang đồ đến cho vợ. Vì khu cách ly hạn chế tiếp xúc nên anh phải tìm vợ lén lút, cúi người len qua hành lang để đến được chỗ vợ đang ở. Hành động này khiến cộng đồng mạng thích thú, bật cười vì quá đáng yêu. Sau khi gặp vợ, chàng trai cũng chẳng dám trò chuyện lâu mà chỉ hỏi thăm vài câu thật nhanh, hôn lên bụng bầu rồi anh lại nhanh chóng đi về chỗ ở của mình.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên cộng đồng mạng và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Phần lớn bày tỏ sự ngưỡng mộ người vợ khi có ông xã quan tâm, yêu thương vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất. 

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