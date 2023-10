Thành phố Vinh tiếp tục giãn cách xã hội, yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà đến 6/9

Theo công văn gửi Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, xem xét đề nghị của Trung tâm và đề xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Vinh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An thống nhất:

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 1/9, ông Phạm Trọng Hoàng, thành viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã ký công văn số 05 về việc chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đối với TP Vinh.

Sau khi có công văn trên, chiều tối 1/9, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 3252 về việc tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 ngày 22/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, thời gian tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 trên địa bàn TP Vinh từ 0 giờ ngày 2/9 đến ngày 6/9/2021.

“Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như quyết định số 3090 ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An đối với TP Vinh đến 0 giờ ngày 6/9/2021”.

Quyết định số 3090 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký ngày 22/8, áp dụng bổ sung một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh với các nội dung: “Nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; người dân không được di chuyển ra, vào TP Vinh”.

Ảnh minh họa: Báo Nghệ An

Như vậy, người dân TP.Vinh không ra ngoài, kể cả đi chợ trong vòng 2 tuần qua, bắt đầu từ ngày 23/8. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu TP.Vinh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho người dân.

Trong hai tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cao hơn một bước, TP Vinh đã tổ chức 3 đợt xét nghiệm miễn phí diện rộng cho người dân tại 25 xã, phường để truy vết F0. Những ngày gần đây, số ca cộng đồng giảm mạnh, chủ yếu là các trường hợp cách ly từ trước ở một số phường, xã "vùng đỏ" như phường Vinh Tân, Hưng Chính, Cửa Nam…

Theo lãnh đạo UBND TP Vinh, đến nay các cơ sở cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn đủ cung cấp cho toàn bộ người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Có 10 cơ sở cung cấp thực phẩm là các siêu thị lớn, chuỗi siêu thị mini trên địa bàn mỗi ngày cung cấp được hơn 57 tấn rau, hơn 41 tấn thịt các loại, hơn 21 tấn cá và 50 tấn thực phẩm khô...

Cũng theo Pháp luật TP.HCM, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.557 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương, trong đó ở TP Vinh 536 ca bệnh.