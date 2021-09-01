Một số giáo viên lẫn học sinh khẳng định việc trường THPT này tổ chức thi lại cho cả học sinh vùng dịch. Tuy nhiên, Hiệu trưởng đã phủ nhận thông tin này.

Theo Zing, ngày 1/9, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản giao Sở GD&ĐT xác minh thông tin trường THPT Chu Văn An tổ chức thi lại cho học sinh vào ngày 24-25/8. Tham gia kỳ thi có học sinh tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột (địa bàn vùng dịch đang thực hiện Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 24/8). UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung và xử lý theo quy định. Một học sinh trường THPT Chu Văn An (ngụ xã Cư Êbur) cho biết sáng 24/8, nam sinh đến trường để tham gia thi lại môn Ngữ Văn. Thời điểm này, xã Cư Êbur thực hiện Chỉ thị 16 nên khi ra đường nam sinh này bị lực lượng kiểm soát dịch chặn lại hỏi lý do.

“Khi bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra, em có trình bày mình đi thi lại thì được tạo điều kiện cho qua chốt. Việc thi lại khi địa bàn em đang có nhiều ca bệnh cộng đồng khiến cả gia đình rất lo lắng. Không hiểu vì sao trường lại tổ chức thi lại trong thời điểm này”, học sinh này nói với nguồn trên. UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu xác minh thông tin trường THPT Chu Văn An tổ chức thi lại cho học sinh ở vùng dịch - Ảnh: Zing Trao đổi với Zing, bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An khẳng định đợt thi này hoàn toàn không có học sinh tại xã Cư Êbur. Theo bà Huệ, những học sinh trong địa bàn giãn cách trường đều có thông báo đến tận học sinh và giáo viên chủ nhiệm sẽ cho thi vào đợt 2. "Thời điểm tổ chức thi lại, trường nằm trong địa bàn thực hiện Chỉ thị 15 và căn cứ vào công văn hướng dẫn của sở. Mỗi đợt thi thì chỉ có 5 em, đảm bảo giãn cách tuân thủ 5K. Trường tôi chỉ có 30 lượt mà giãn thành 3 ngày thi, những hình ảnh minh chứng tôi đã gửi và báo cáo lên sở hết rồi”, vị hiệu trưởng nói.

Tuy nhiên, thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online, một giáo viên công tác tại Trường THPT Chu Văn An lại khẳng định, từ ngày 24/8, Trường THPT Chu Văn An có tổ chức thi lại cho học sinh khối lớp 10 và 11. Trong số các học sinh thi lại có nhiều em thuộc địa bàn xã vùng dịch Cư Êbur. Hiện Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã nhận được văn bản của UBND tỉnh và sẽ thành lập tổ công tác xác minh việc trường THPT Chu Văn An tổ chức cho học sinh vùng dịch thi lại. “Khi có kết quả, sở sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh để có hướng xử lý”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk nói.

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