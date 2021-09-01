Thanh niên vụ 'bánh mì không phải thiết yếu' lại vừa bị phạt vì ra đường không lý do: Khai báo gian dối, ném đá trụ sở phường

Xã hội 01/09/2021 22:18

Nam thanh niên từng bị xử phạt trong vụ bánh mì "không phải thiết yếu" ở Nha Trang vừa bị phạt về hành vi ra đường không có lý do chính đáng. Đáng nói, người này còn ném đá vào trụ sở ủy ban phường và có những lời khó nghe.

Theo thông tin trên VTC News chiều 1/9, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận vừa lập biên bản anh Trần Văn Em vì ra đường không có lý do chính đáng trong mùa dịch.

Sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày, Trần Văn Em đi từ hướng công trường Dự án Vega City đến đường Điện Biên Phủ thì lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu dừng kiểm tra.

Clip thanh niên bị xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng 

Trong quá trình kiểm tra, anh Trần Văn Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm liên quan…, nên tổ công tác của phường Vĩnh Hòa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm. Đáng nói, trong quá trình làm việc Trần Văn Em không hợp tác, khai báo thông tin gian dối, khóa cổ xe, không ký biên bản. Tổ công tác mời Trần Văn Em về phường làm việc, tuy nhiên người này lại có lời lẽ không phù hợp với tổ công tác, thậm chí còn lấy đá ném vào trụ sở ủy ban phường.

Thanh niên vụ 'bánh mì không phải thiết yếu' lại vừa bị phạt vì ra đường không lý do: Khai báo gian dối, ném đá trụ sở phường - Ảnh 1
Nam thanh niên Trần Văn Em người lại bị phường Vĩnh Hòa tiến hành xử phạt - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa, sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã giải thích các lỗi vi phạm hành chính của anh Trần Văn Em. Cụ thể, trong thời gian thành phố Nha Trang đang phong tỏa để phòng dịch, mọi người dân, tổ chức cá nhân ra đường phải có lý chính đáng, kèm theo đó là các giấy tờ hợp lệ.

Qua đó, chính quyền phường Vĩnh Hòa có giấy hẹn vào ngày 3/9 tới đây và yêu cầu anh Trần Văn Em phải lên phường nhận quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do chính đáng.

Thanh niên vụ 'bánh mì không phải thiết yếu' lại vừa bị phạt vì ra đường không lý do: Khai báo gian dối, ném đá trụ sở phường - Ảnh 2
Thanh niên có hành vi chống đối, khai báo gian dối - Ảnh: Cắt từ clip

 Trước đó, anh Trần Văn Em chính là người xuất hiện trong clip bị ông Trần Lê Hữu Thọ - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa xử phạt trong vụ "Bánh mì không phải thiết yếu". Sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang có thư gửi công dân Trần Văn Em, ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang để xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, ông Trần Lê Hữu Thọ đã phải đến công trường trực tiếp xin lỗi anh Trần Văn Em. Sau đó ông Thọ làm đơn xin nghỉ việc để giải quyết việc gia đình.

Thanh niên vụ 'bánh mì không phải thiết yếu' lại vừa bị phạt vì ra đường không lý do: Khai báo gian dối, ném đá trụ sở phường - Ảnh 3
Thanh niên này từng bị phạt trong vụ "bánh mì không phải là hàng thiết yếu" - Ảnh: Thanh Niên

 

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