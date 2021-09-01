NÓNG: Học sinh Hà Nội được giảm 50% học phí trong năm học mới, xem xét miễn 100% học phí nếu dịch diễn biến phức tạp ở học kỳ II

Xã hội 01/09/2021 21:56

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh tất cả các cấp.

Theo Vietnamnet, thông tin Hà Nội miễn 50% học phí năm học 2021-2022 cho học sinh được ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, cho biết tại sự kiện phát động toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức ngày 1/9. Quyết định trên nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh, phụ huynh các cấp, với tổng số tiền khoảng 900 tỉ đồng.

Ở học kỳ II, nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu để có thể miễn giảm 100% học phí cho học sinh.

Ông Cương cũng cho hay, trong thời gian trước mắt, ngành giáo dục Thủ đô sẽ tập trung, ưu tiên triển khai một số nội dung. Trong đó, có việc tổ chức tốt lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp và trực tuyến toàn thành phố vào ngày 5/9/2021, bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19, trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành nhân dịp bước vào năm học mới.

Cùng đó, tiếp tục rà soát, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong toàn ngành, bảo đảm mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục phát động, đẩy mạnh phong trào “Máy tính cho em”, hỗ trợ học sinh về thiết bị học tập trực tuyến để sẵn sàng cho năm học mới.

NÓNG: Học sinh Hà Nội được giảm 50% học phí trong năm học mới, xem xét miễn 100% học phí nếu dịch diễn biến phức tạp ở học kỳ II - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội sẽ đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, chủ động có phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục, cũng như điều kiện thực tế của người học.

Học sinh Thủ đô sẽ có lễ khai giảng chung qua truyền hình vào sáng ngày 5/9 và bắt đầu năm học mới từ ngày 6/9 theo hình thức trực tuyến ở tất cả các cấp, trừ bậc mầm non.

Trước đó, các tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương đã thông báo miễn học phí cho học sinh trong năm học tới. Tại TP.HCM, UBND Thành phố cũng đã đồng ý miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021- 2022 cho học sinh các trường công lập để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh.

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