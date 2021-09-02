Thông tin bất ngờ về nam công nhân vụ 'bánh mì không phải thực phẩm' tiếp tục bị xử phạt: 'Trốn khỏi công trường để ra ngoài'

"Trước đó, anh này đã trốn khỏi chốt dự án Vega City đi ra ngoài, mà dự án Vega City đang là vùng đỏ, phía doanh nghiệp cho công nhân thực hiện theo phương án "3 tại chỗ". Sau khi kiểm tra, anh Em đã khóa cổ xe máy, có hành vi chửi bới tổ kiểm tra… Vì vậy phía tổ kiểm tra đã dùng xe ba gác đưa xe máy và người về phường để lập biên bản. Lúc này, anh Em đã dùng đá ném vào trụ sở UBND phường" - báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời bà Hà.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên trong vụ " bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu " lại bị lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng, thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, cho biết, trong quá trình lập biên bản, anh Trần Văn Em (công nhân làm việc tại dự án Vega City) có thái độ không hợp tác nên được đưa về phường làm việc. UBND phường Vĩnh Hòa cũng đã có giấy hẹn anh Trần Văn Em ngày 3/9 trở lại làm việc, nhận quyết định xử phạt. Cũng theo bà Hà, anh Em đã trốn khỏi chốt kiểm soát của dự án Vega City để ra ngoài và nam công nhân này còn chửi bới, ném đá vào trụ sở khi được đưa về phường.

Chia sẻ thêm trên báo Tiền Phong, trước câu hỏi có phải việc cán bộ UBND phường Vĩnh Hoà lập biên bản xử lý anh Trần Văn Em để “trả thù” vụ “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu” gây xôn xao dư luận trước đây hay không, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà nói: “Khi tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 UBND phường xem chứng minh nhân dân thì mới biết đó là anh Trần Văn Em. Tổ công tác đi kiểm tra thì vô tình gặp anh này thôi, chứ cán bộ phường không cố ý đi tìm xử phạt anh Em. Vi phạm quy định chống dịch của thành phố thì ai cũng bị xử phạt thôi, chứ không riêng gì anh Em đâu”.

Cũng theo nguồn trên, đại diện Công ty Vega City xác nhận dự án đang đăng ký sản xuất "3 tại chỗ", nhưng công nhân Trần Văn Em đã bỏ trốn ra ngoài. Công ty đang chờ anh Em trở lại dự án để xử lý theo quy định.

Nam thanh niên được cho là có thái độ không đúng mực với tổ công tác - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào trưa ngày 1/9, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 UBND phường Vĩnh Hòa phát hiện anh Trần Văn Em đi xe máy từ hướng công trường dự án Vega City đến đường Điện Biên Phủ nên kiểm tra giấy tờ. Lúc này, anh Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 và các loại giấy tờ liên quan theo quy định khi ra đường trong thời gian giãn cách xã hội. Vì thế, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn Em vì ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm của anh Em.

Được biết, khoảng vào cuối tháng 7/2021, anh Trần Văn Em từng bị ông Trần Lê Hữu Thọ, lúc đó là phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, lập biên bản xử phạt do ra đường mua bánh mì vì cho rằng "bánh mì không phải thực phẩm". Sau đó, ông Thọ đã bị kỷ luật cảnh cáo trước khi làm đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Anh Em sau đó cũng đã được phía chủ đầu tư tại dự án Vega City nhận vào làm việc từ cuối tháng 7 cho đến nay.