TP.HCM không lùi lịch học năm học mới, học sinh không có thiết bị sẽ được giao tài liệu bằng giấy tại nhà

Cũng theo báo Lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản và lãnh đạo UBND thành phố đồng ý chủ trương miễn phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, báo Thanh Niên cho hay, ngày 19/8, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp báo thông tin về việc tổ chức năm học mới và công bố quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với các bậc học.

Theo đó, bậc THCS, THPT bắt đầu năm học từ ngày 1/9 với hoạt động tổ chức lớp và củng cố kiến thức, thực học chương trình học kỳ 1 từ ngày 6/9, kết thúc năm học từ ngày 29 - 31/5.

Bậc tiểu học bắt đầu năm học từ ngày 8/9 với hoạt động tổ chức lớp, củng cố kiến thức và thực học chương trình học kỳ 1 từ ngày 20/9, kết thúc năm học từ ngày 29 - 31/5…

Cũng theo quyết định của UBND TP.HCM, học sinh TP sẽ nghỉ Tết âm lịch từ 29/1/2022 (tức 27 tháng chạp) đến hết 6/2/2022 (tức mùng 6 tháng giêng).

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay riêng bậc học mầm non, do đặc thù phải dạy - học trực tiếp, có thể bắt đầu và kết thúc năm học với thời gian riêng, chậm hơn bậc phổ thông. Trong thời gian không thể bắt đầu năm học mới này, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho giáo viên xây dựng các đoạn phim ngắn hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi, giáo dục kỹ năng với sự tham gia, phối hợp của phụ huynh.

Ông Hiếu nhấn mạnh khi TP kiểm soát tốt bệnh dịch, các cơ sở giáo dục hoàn tất nhiệm vụ chống dịch, TP sẽ thúc đẩy tiến độ nhanh cho trẻ đến trường, tranh thủ cho khối lớp 1, 2, lớp đầu cấp, cuối cấp chia nhỏ lớp để học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến khi ổn định trở lại.