Trong 24h, Đồng Nai thêm gần 1.000 ca Covid-19 mới, 108 bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần TW 2 nhiễm bệnh

Sức khỏe 03/09/2021 11:41

Trong số 975 ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì có đến 109 ca được ghi nhận ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 2.

Sáng 3/9, Báo Tiền Phong thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 975 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, đến nay tổng số ca mắc Covid-19 ở Đồng Nai là 26.417 ca.

Trong số 975 ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 2 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 734 ca trong khu cách ly và 239 ca trong khu phong tỏa.

Trong đó: ghi nhận 109 ca tại Bệnh viện Tâm thần Trung tương 2 (gồm 1 nhân viên và 108 bệnh nhân), 3 ca tại Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, 2 ca từ F1 thành F0 tại 2 nhà máy 3 tại chỗ.

Hiện Đồng Nai vẫn còn 1.102 trường hợp test nhanh, PCR mẫu gộp dương tính đang chờ kết quả khẳng định bằng phương pháp Realtime RT-PCR, chủ yếu của Biên Hòa, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Khánh.

Trong 24h, Đồng Nai thêm gần 1.000 ca Covid-19 mới, 108 bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần TW 2 nhiễm bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 TP.Biên Hòa vẫn đang dẫn đầu số ca mắc với hơn 10.000 ca bệnh, sau đó là huyện Nhơn Trạch với gần 6.000 ca, huyện Vĩnh Cửu hơn 5,7.000 ca, huyện Trảng Bom hơn 2.000 ca.

Để tiếp tục bóc tách F0 trong cộng đồng, 8/11 địa phương gồm các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa... đã xây dựng và triển khai kế hoạch xét nghiệm Covid-19 diện rộng.

Công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 7 tại tỉnh này cũng đang tiếp tục được triển khai khẩn trương tại các địa phương trong toàn tỉnh. Kết quả sau 2 ngày triển khai, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 36.000 liều vaccine. Tổng cộng từ đợt tiêm vaccine đầu tiên đến nay, toàn tỉnh đã có 811.006 người đã được tiêm vaccine, trong đó có gần 62.000 người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Ngày 02/9, bí thư và chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp giao ban với các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị sau khi rà soát, sàng lọc các F0 ra khỏi cộng đồng, các địa phương không được chủ quan vì hiện nay số ca F0 vẫn có thể tăng.

Tỉnh Đồng Nai lưu ý nguồn lây từ các bệnh viện trở về hay từ các khu chợ, tài xế vận chuyển hàng hóa luồng xanh. Ông Cao Tiến Dũng cũng cảnh báo về hiện tượng một số nơi vùng xanh bị chuyển thành vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ vì một số địa phương đã có tâm lý chủ quan.

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