Hàng trăm F0 xô đổ hàng rào, giành giật suất ăn trong bệnh viện dã chiến ở Bình Dương: Người té ngã, kẻ ngất xỉu

Xã hội 04/09/2021 11:16

Khi các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chưa kịp vào vị trí thì hàng trăm F0 đã chen lấn, xô đổ cả hàng rào, giành giật suất ăn vì ... đói.

Mới đây, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh ngay công tác tổ chức cung cấp suất ăn tại bệnh viện dã chiến Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Trước đó vào ngày 3/9, cơ sở điều trị F0 này đã xảy ra tình trạng chen lấn, thậm chí xô ngã hàng rào để lấy suất ăn. Theo đoạn clip ghi lại, khi các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chưa kịp vào vị trí thì hàng trăm F0 chen lấn, ùa ra chặn đường, xô đổ hàng rào để lấy thức ăn. Nhiều người lấy 5-10 phần, trong khi người khác không có phần nào.

Hàng trăm F0 xô đổ hàng rào, giành giật suất ăn trong bệnh viện dã chiến ở Bình Dương: Người té ngã, kẻ ngất xỉu - Ảnh 1
Hàng trăm F0 nháo nhào kéo nhau ra sân lấy thức ăn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 Trong lúc hỗn độn nhiều thanh niên còn hô hào mọi người nhào ra lấy đi. Nghe vậy, càng lúc càng nhiều người chạy đến lấy thức ăn. Trong lúc xô đẩy có người bị té ngã, người ngất xỉu, thức ăn thì đổ đầy dưới nền. Lực lượng y tế tại bệnh viện dã chiến sau đó đã phát loa vận động F0 bình tĩnh, lực lượng an ninh được tăng cường để ổn định tình hình.

Theo Zing, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 3/9, thời điểm này có hàng trăm F0 được chuyển từ thị xã Tân Uyên đến Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thới Hòa). Do nhân viên bệnh viện chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bệnh nhân. Trong lúc đói, họ đã có những hành động không kiểm soát, xô đổ hàng rào và vượt qua giật đồ ăn sáng ở khu C.

Hàng trăm F0 xô đổ hàng rào, giành giật suất ăn trong bệnh viện dã chiến ở Bình Dương: Người té ngã, kẻ ngất xỉu - Ảnh 2
Cảnh hỗn loạn bên trong bệnh viện dã chiến - Ảnh: VOV

 Theo báo Thanh niên, bệnh viện dã chiến Thới Hòa sau khi tiếp nhận khoảng 6.000 F0 từ thị xã Tân Uyên chuyển đến đã có tổng cộng 12.000 F0 đang được điều trị tại đây. Sau vụ việc F0 giật đồ ăn tạị khu C bệnh viện, một lãnh đạo quản lý Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa, cho biết khi các F0 từ thị xã Tân Uyên chuyển đến đây, nhiều người chưa được lập danh sách nên sẽ khó để được cung cấp các suất ăn kịp thời.

Thông tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, đến chiều tối 3/9, tình hình tại bệnh viện dã chiến Thới Hòa đã ổn định trở lại khi lực lượng công an tăng cường, đồng thời số suất ăn cũng được tăng lên phù hợp với số lượng F0 mới được chuyển tới.

Hàng trăm F0 xô đổ hàng rào, giành giật suất ăn trong bệnh viện dã chiến ở Bình Dương: Người té ngã, kẻ ngất xỉu - Ảnh 3
Hàng trăm F0 xô đổ hàng rào, giành giật suất ăn trong bệnh viện dã chiến ở Bình Dương: Người té ngã, kẻ ngất xỉu - Ảnh 4
Các suất ăn tai bệnh viện dã chiến Thới Hòa - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 Trước đó, điểm thu dung F0 tạm thời tại một điểm trường ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra tình trạng người dân chen lấn, nháo nhào xin đồ ăn. Họ được đưa đến đây để chờ sàng lọc, trung chuyển đi các điểm cách ly khác, tuy nhiên do chưa được chuẩn bị thức ăn nên họ bức xúc và phản ứng mạnh khi thấy lực lượng đưa đồ ăn đến.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến ngày 3/9, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 126.408 ca nhiễm Covid-19, trong số này có 72.256 trường hợp khỏi bệnh, xuất viện. Một số địa phương có số ca mắc Covid-19 cao, được phân thành "vùng đỏ đậm đặc" và giãn cách theo biện pháp "khóa chặt, đông cứng" như TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Hiện, TP Thuận An và thị xã Tân Uyên đang quá tải nên các F0 được trung chuyển đến các địa phương khác nhằm “chia lửa” trong công tác thu dung, điều trị.

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