Hà Nội: Phát hiện F0 từng đi tiêm vắc xin Covid-19, quận Cầu Giấy ra thông báo khẩn tìm người

Xã hội 04/09/2021 10:01

Lực lượng chức năng ở Hà Nội đang tìm người đã đến điểm tiêm vắc xin Covid-19 ở quận Cầu Giấy và một hàng rau và hoa quả ở quận Thanh Xuân liên quan đến ca F0.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, tối 3-/, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo khẩn tìm người đã từng đến tiêm chủng tại tòa nhà FPT Phạm Văn Bạch, do F0 đã từng đến đây tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Cụ thể, quận Cầu Giấy thông báo, những người đã đến địa điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại trụ sở Tập đoàn FPT - số 10 Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) trong thời gian từ 13h30 - 15h30 ngày 27-8 và 8h - 10h ngày 30-8 cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn cư trú để được tư vấn hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc gọi điện thoại số 0969.082.115, 0949.396.115 (CDC Hà Nội). Được biết, trong khoảng thời gian trên, có 1 ca F0 từng đến đây để đi tiêm chủng.

Hà Nội: Phát hiện F0 từng đi tiêm vắc xin Covid-19, quận Cầu Giấy ra thông báo khẩn tìm người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Cũng trong sáng 4/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã phát đi thông báo khẩn tìm người từng có mặt tại cửa hàng rau và hoa quả liên quan ca Covid-19 mới phát hiện.

Theo đó, người dân đã đến mua hàng tại hàng rau và hoa quả, tổ dân phố số 2 ngõ 477 Nguyễn Trãi, từ 18/8-1/9 cần khai báo với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến Trạm Y tế phường Thanh Xuân Nam (02438547854; 0985099039; 0977032594) để được tư vấn.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, theo Dân trí, sáng 4/9, thành phố ghi nhận 6 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là trường hợp đã được cách ly. Cả 6 bệnh nhân đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, cụ thể:

Bệnh nhân L.S., nam, sinh năm 2015, địa chỉ Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 29/8. Ngày 3/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ.T.L., nữ, sinh năm 1981, địa chỉ Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, là con của bệnh nhân Đ.T.T. và Đ.T.X. được xét nghiệm một lần âm tính, Ngày 2/9, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung. Ngày 3/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.H., nữ, sinh năm 1986, địa chỉ Phú Lãm, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.H. (làm cùng phân xưởng). Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.T.T., nữ, sinh năm 1949, địa chỉ Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1(sống cùng nhà) của bệnh nhân N.T.T. đã được xét nghiệm một lần âm tính. Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.N.H., nữ, sinh năm 2001, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.
Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân B.T.N. và là con bệnh nhân H.T.K., đã được xét nghiệm 3 lần âm tính, ngày 2/9, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly Đại học FPT và xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân V.N.Đ.M., nam, sinh năm 2007, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 1/9, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly Đại học FPT. Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.430 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.559 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.871 ca.

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