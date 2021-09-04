Từ 6/9 đến 21/9, người dân Hà Nội mua hàng hóa thế nào khi Thủ đô chia 3 vùng chống dịch Covid-19?

Xã hội 04/09/2021 10:48

Sở Công Thương Hà Nội cam kết đảm bảo điều phối cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Dẫn tin từ VTV, tối 3/9, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã phát đi thông cáo về việc điều phối hàng hóa phục vụ người dân khi Hà Nội quyết định chia làm 3 vùng (từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9) để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể:

Đối với phân vùng 1:

Theo Sở Công Thương, về nhu cầu hàng hoá, Thành phố sẽ đảm bảo cung ứng hàng hóa cho khoảng 3,78 triệu người với 10 mặt hàng lương thực thực phẩm (Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, dầu ăn, gia vị, rau củ quả, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc), 2 mặt hàng phòng chống dịch (khẩu trang kháng khuẩn và nước sát khuẩn) và 4 mặt hàng thiết yếu khác phục vụ trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ (sữa uống, giấy vệ sinh, bỉm trẻ em, bỉm người lớn, băng vệ sinh phụ nữ)

Lượng hàng hoá trên sẽ được phân phối thông qua 78 siêu thị, 149 chợ, 5.095 điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu, 35 doanh nghiệp và 565 địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức bán hàng trực tuyến, 927 địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho, điểm bán hàng lưu động ngay khi cần thiết.

"Để mua hàng, người dân được UBND quận/huyện thực hiện phát phiếu mua hàng 2 lần/tuần cho từng hộ gia đình trên địa bàn quận/huyện để mua hàng trực tiếp tại các điểm bán", Sở Công Thương cho biết.

Nếu mua hàng theo hình thức mua hàng trực tuyến, các đơn vị cung ứng hàng hóa thực hiện giao hàng qua nhân viên giao hàng theo địa bàn các quận/huyện. Trong trường hợp người dân mua hàng tại các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn, UBND các Phường/xã thông báo cụ thể thời gian, địa điểm,… để người dân tham gia mua sắm.

Đặc biệt, đối với “vùng đỏ”, khu vực cách ly, phong tỏa, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân (sử dụng lực lượng shiper, các lực lượng khác: phụ nữ, thanh niên, tổ dân phố… để đưa hàng đến từng hộ dân hoặc đến các chốt).

Từ 6/9 đến 21/9, người dân Hà Nội mua hàng hóa thế nào khi Thủ đô chia 3 vùng chống dịch Covid-19? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Đối với vùng 2 và 3:

- Lượng hàng hóa: Vùng 2 có tổng 1.634.100 người dân và vùng 3 có tổng 2.684.419 người, với 12 mặt hàng thiết yếu, 2 mặt hàng phòng chống dịch, 5 mặt hàng thiết yếu khác phục vụ trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ.

- Về hệ thống phân phối:

Vùng 2: 10 siêu thị, 102 chợ, 1.178 cửa hàng tiện ích, 653 điểm bố trí bán hàng lưu động, 49 cửa hàng gas, 112 cửa hàng xăng dầu.

Vùng 3: 13 siêu thị, 198 chợ, 3.273 cửa hàng tiện ích, 838 điểm bố trí bán hàng lưu động, 304 cửa hàng gas, 242 cửa hàng xăng dầu.

- Về phương án vận chuyển và cung ứng hàng hóa: Thực hiện theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 7/8/2021 của UBND Thành phố về việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội.

Sở Công thương Hà Nội khẳng định đảm bảo đầy đủ nguồn hàng và điều phối, cung ứng hàng hóa đến người dân trên địa bàn Thành phố. Người dân yên tâm không cần mua sắm tích trữ, chỉ mua đủ dùng cho 3 ngày/tuần theo lịch đi mua hàng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội quyết định chia 3 phân vùng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khác nhau, từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9. Bên cạnh đó, C.ông an TP Hà Nội dự kiến có 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường.

Vùng 1 ("vùng đỏ") tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 gồm 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Vùng 2 gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Vùng 3 gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện/thị xã: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín chủ yếu được chia bởi sông Nhuệ, sông Đáy, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

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