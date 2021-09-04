Sắp hết thời hạn 15 ngày giãn cách 'ai ở đâu ở yên đó', TP.HCM đối mặt kịch bản nào sau 6/9?

TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội 'ai ở đâu ở yên đó' từ ngày 23/8 - 6/9. Chỉ còn 2 ngày nữa đến mốc thời điểm ngày 6/9, nhưng tình hình số ca nhiễm tại đây vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo Thanh Niên, từ số liệu của bản đồ Covid-19 TP.HCM do Sở TT-TT TP.HCM cập nhật, ngày 23/8 (thời điểm siết chặt giãn cách "ai ở đâu ở yên đó"), số ca nhiễm trong ngày là 4.251; đến 3/9, số ca nhiễm trong ngày là 8.499 (tăng gấp đôi). Số ca nhiễm này chủ yếu phát hiện qua test nhanh sàng lọc F0 trong cộng đồng, tập trung ở vùng đỏ và vùng cam (vùng nguy cơ cao về Covid-19). Nhận định xu hướng ca nhiễm, theo Sở Y tế TP.HCM, giai đoạn 1 trong 7 ngày (từ 23 - 29/8) test nhanh Covid-19 ở vùng đỏ và vùng cam, số ca nhiễm tăng. Tín hiệu tích cực là trong giai đoạn 2 (từ 30.8 - 6.9), khi test nhanh Covid-19 ở vùng xanh (vùng được xem là an toàn), tỷ lệ mẫu dương tính/tổng số mẫu test nhanh đã giảm.

Căn cứ bản đồ Covid-19 TP.HCM đến hơn 0 giờ ngày 4/9, vẫn còn biểu hiện đậm đặc ca dương tính và khu vực có điểm phong tỏa trên địa bàn TP.HCM. Điều này cho thấy công tác dập dịch trong những ngày tới vẫn là vấn đề đối mặt rất nhiều thách thức. Căn cứ tiêu chí để TP.HCM kiểm soát được dịch Covid-19 mà Bộ Y tế ban hành hướng dẫn vào ngày 18/8 vừa qua, thì cho đến ngày 3/9, hầu hết các quận, huyện ở TP.HCM chưa thể đáp ứng các tiêu chí. Vì thế, việc có điều chỉnh kịch bản giãn cách theo hướng "nới", hay vẫn tiếp tục siết chặt như những ngày vừa qua, đều phụ thuộc then chốt vào tình hình thực tế đó.

Tình hình ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM đến ngày 3/9 - Ảnh: Thanh Niên Cũng theo khảo sát của Thanh Niên, nhiều quận, huyện ở TP.HCM cho hay tinh thần hiện nay là vẫn tiếp tục "ai ở đâu ở yên đó". Trong khi đó, tại Hà Nội cũng tiếp tục thực hiện giãn cách và có phân chia theo 3 vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất. Trên cơ sở phân vùng, "vùng đỏ" có nguy cơ rất cao sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn Chỉ thị 16 với nguyên tắc "ai đâu ở đó", dập dịch triệt để. Tại các khu vực nguy cơ cao "vùng cam" và nguy cơ thấp hơn "vùng xanh", thành phố điều chỉnh biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các khu vực "vùng đỏ". Những việc này cần bảo đảm khoa học, kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Hà Nội: Phát hiện F0 từng đi tiêm vắc xin Covid-19, quận Cầu Giấy ra thông báo khẩn tìm người Lực lượng chức năng ở Hà Nội đang tìm người đã đến điểm tiêm vắc xin Covid-19 ở quận Cầu Giấy và một hàng rau và hoa quả ở quận Thanh Xuân liên quan đến ca F0.

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